Afrique: Intempéries - Le continent confronté à de fortes inondations

Avec le début de la saison des pluies, de graves inondations au Cameroun, au Tchad, au Mali, au Niger et au Nigeria ont aggravé la situation des réfugiés et des personnes déplacées internes dans la région, a indiqué le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Selon le HCR, les familles déplacées, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, sont confrontées à une situation catastrophique en raison des effets cumulés du conflit, du changement climatique et des inondations dévastatrices actuelles. Elles ont besoin d'abris d'urgence, de nourriture, d'eau et de soins médicaux immédiatement.

Plus de 40 000 réfugiés touchés au Tchad

Les vingt-trois provinces du Tchad ont été touchées par des inondations depuis juillet. Plus de 964 000 personnes étaient touchées par les inondations au 25 août. Jusqu'à présent, 145 personnes sont mortes, plus de 251 000 hectares de terres ont été submergés, plus de 70 000 maisons ont été détruites et 29 000 têtes de bétail ont péri. Au Nigeria, de graves inondations ont balayé vingt-neuf des trente-six États du pays, touchant plus de 600 000 personnes. Au moins 200 personnes sont mortes et plus de 225 000 ont été déplacées, dont beaucoup avaient déjà été déracinées par les conflits et le changement climatique.

L'accès difficile aux sites des réfugiés au Niger

Au Cameroun, entre le 11 et le 21 août, des pluies torrentielles ont détruit plus de 8 600 maisons, inondé des milliers d'hectares de terres agricoles et de cultures, et causé la perte de milliers d'animaux. Près de 159 000 personnes ont été touchées, dont près de 50 000 réfugiés. Au Niger, de graves inondations provoquées par de fortes pluies ont causé des destructions massives, en particulier dans les régions de Maradi, Dosso, Tillabery et Zinder, qui abritent également un grand nombre de personnes déplacées. Plus de 217 personnes sont mortes et plus de 700 000 ont été affectées.

Plus de 1,2 million de personnes touchées par des inondations au Soudan du Sud et au Soudan

Au Soudan et au Soudan du Sud également, de violentes inondations ont fait des dizaines de morts et délogé 1,2 million de personnes de leur domicile.

Les inondations ont touché plus de 710 000 personnes dans trente des soixante-dix-huit comtés et dans la zone administrative d'Abyei, au Soudan du Sud, aggravant une situation humanitaire déjà critique marquée par une grave insécurité alimentaire, le déclin économique, la poursuite du conflit, les épidémies et les répercussions du conflit soudanais. Les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène restent le besoin le plus urgent.

Au Soudan voisin, plus de 490 000 personnes ont été touchées par les fortes pluies et les inondations dans soixante-trois localités réparties dans quinze États du Soudan. Les États les plus touchés sont le Darfour Nord (122 000 personnes), la mer Rouge (75 000 personnes) ou le Darfour Sud (62 000 personnes).

Selon l'Ocha, au moins 69 personnes ont été tuées et 112 autres blessées par les fortes pluies et les inondations. Plus de 35 000 maisons ont été détruites et près de 45 000 ont été également endommagées. Pour l'Ocha, l'épidémie de choléra est en augmentation, exacerbée par les inondations et la stagnation des eaux de crue qui s'en est suivie.