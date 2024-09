Maroc: Interpellation de 60 individus pour diffusion présumée de fausses informations incitant à l'immigration illégale (Source sécuritaire)

Rabat — Les opérations sécuritaires menées, du 09 au 11 septembre, par les services de police dans les villes de Tanger et Tétouan pour la lutte contre les contenus numériques incitant à l'immigration illégale, ont abouti à l'interpellation de 60 individus, dont des mineurs, pour leur implication présumée dans la fabrication et la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux incitant à l'organisation d'opérations collectives d'immigration illégale.

Les services de veille informatique de la Sûreté nationale ont repéré des contenus numériques publiés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement à prendre d'assaut la barrière de sécurité entre les villes de Fnideq et Sebta, le 15 septembre 2024, et appelant les utilisateurs des sites et plateformes sociales à l'immigration illégale de manière collective, a indiqué une source sécuritaire.

Les investigations techniques et les recherches de terrain ont permis d'identifier 13 personnes impliquées dans la diffusion et le partage de ces contenus numériques, sur la base de données précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), avant que ces individus ne soient interpelés par la police judiciaire de Tétouan lors d'opérations sécuritaires menées dans les villes de Casablanca, Tétouan, Larache, Ouezzane, Rabat, Missour, Oujda, Fès, Mohammedia et Ouislane, relève-t-on.

%

La même source précise qu'une opération sécuritaire similaire menée dans la ville de Tanger a conduit à l'interpellation de 47 suspects immédiatement après leur arrivée aux gares ferroviaire et routière, alors qu'ils tentaient de répondre aux contenus numériques incitant à l'organisation d'une opération collective d'immigration clandestine.

Les individus concernés ont été soumis aux procédures de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et aboutissants de ces actes criminels, au moment où les recherches et les enquêtes se poursuivent pour identifier et interpeler les instigateurs de ces actes et les personnes directement impliquées dans la fabrication et la diffusion de ces contenus et informations incitant à l'organisation d'opérations collectives d'immigration illégale.