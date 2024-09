Maroc: Incidents de Fnideq - Des experts mettent en garde contre la manipulation des jeunes sur les réseaux sociaux

Rabat — Des experts et commentateurs ont mis en garde, mercredi, contre la manipulation des jeunes obnubilés par les fausses promesses d'une vie meilleure et d'un avenir radieux de l'autre côté de la Méditerranée, à travers des appels massifs à l'immigration irrégulière sur les réseaux sociaux.

Condamnant ces appels irresponsables, qui poussent des milliers de jeunes à risquer leur vie pour un Eldorado chimérique, ils ont salué les dispositifs et les efforts colossaux déployés par les autorités marocaines dans le but d'éviter, consciencieusement et de manière professionnelle, que ces candidats à l'immigration mettent inutilement en péril leur vie suite auxdits appels trompeurs et malintentionnés circulant sur les réseaux sociaux.

Pour le politologue Mustapha Tossa, les contenus publiés sur lesdits réseaux incitant ouvertement à prendre d'assaut la barrière de sécurité entre les villes de Fnideq et Sebta, le 15 septembre, "montrent à quel point les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un rôle nocif, amplifient ce phénomène et forgent des illusions en haranguant les jeunes et les esprits faibles et en nourrissant de faux espoirs de traverser les frontières".

"Dès l'annonce de ces tentatives de traverser les frontières, force est de constater que les autorités marocaines ont mis sur pied un dispositif sécuritaire efficace qui a largement réduit les impacts de cet assaut, limitant aussi son ampleur et la rendant marginale, très loin des visées de ses promoteurs et des agitateurs sur les réseaux sociaux qui ont tenté de l'instrumentaliser", a souligné M. Tossa dans une déclaration à la MAP.

Ces incidents démontrent, encore une fois, les défis majeurs de l'immigration clandestine auxquels est confronté le Maroc, qui oeuvre d'arrache-pied pour avorter ces tentatives et cerner un phénomène international qui ne cesse de s'amplifier, a-t-il ajouté.

Il a, à cet égard, rappelé que la politique migratoire prônée par le Maroc est hautement saluée à l'international pour son efficacité en matière de lutte contre la migration irrégulière.

En plus des choix sécuritaires déterminés pour lutter contre ce fléau mondial, le Royaume est engagé sur plusieurs fronts pour garantir une vie décente aux Marocains, avec une attention toute particulière à sa jeunesse, à travers des chantiers et des stratégies d'envergure, dont celles d'aide à l'emploi des jeunes, ce capital humain si précieux, a relevé le politologue.

"Pour qu'une politique puisse générer des résultats positifs et donner des fruits à la hauteur des attentes, il lui faut du temps. Aucun pays ne détient une baguette magique", a-t-il estimé.

De son côté, Mohammed Benhammou, président du Centre marocain des études stratégique (CMES), a dénoncé le caractère malveillant des appels à l'immigration irrégulière sur les réseaux sociaux, qui visent "à porter atteinte à l'image du Royaume", soutenant que ces agissements nuisibles et de mauvaise foi ciblent particulièrement des jeunes vulnérables.

"Ces tentatives cherchent à saboter et à freiner la dynamique soutenue de développement que connaît le Royaume dans divers domaines", a-t-il indiqué.

M. Benhammou a fait savoir que les autorités marocaines, qui ont mis en place un dispositif sécuritaire efficace pour déjouer en amont ces tentatives et éviter tout débordement de la situation, ont fait preuve de professionnalisme et de retenue, et ce malgré les actes de violence et de vandalisme perpétrés par les candidats.

Il a, en outre, mis en avant la politique migratoire adoptée par le Maroc au cours des dernières années, précisant que le Royaume est l'unique pays de l'Afrique à avoir régularisé la situation des migrants irréguliers, en droite ligne avec ses engagements internationaux.

Le président du CMES a, par ailleurs, relevé que les politiques publiques en matière d'emploi des jeunes illustrent la volonté du Royaume sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI de cimenter les fondations de l'État social au profit de toutes les franges de la société.

Pour sa part, M'hammed Belarbi, enseignant-chercheur à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, a estimé que les appels lancés sur les réseaux sociaux pour l'organisation d'un assaut contre la barrière de sécurité entre les villes de Fnideq et Sebta ont pris une ampleur inédite, poussant les autorités marocaines à mettre en place un dispositif sécuritaire important et efficace face à cette situation sans précédent.

Au moment où le Maroc ne cesse de déployer de grands efforts pour lutter contre l'immigration illégale, dans le cadre d'une approche multi-dimensionnelle, la pression migratoire devient de plus en plus insoutenable en raison des mafias qui s'activent pour ce genre de mobilisation de masse sur les réseaux sociaux, a-t-il expliqué.

L'universitaire a, par ailleurs, rappelé que le Royaume est engagé dans plusieurs chantiers et programmes visant à assurer des emplois aux jeunes et à leur garantir les conditions d'une vie digne, loin de ces voix fielleuses, qui cherchent à duper cette jeunesse par des promesses illusoires et sans lendemain.