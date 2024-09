Afrique: Gastronomie - Le Maroc remporte à Marrakech le Bocuse d'Or Afrique 2024

Marrakech — Le Maroc a remporté, jeudi à Marrakech, l'édition 2024 du Bocuse d'Or Afrique, une compétition culinaire prestigieuse, organisée dans le cadre du Tournoi officiel des chefs Afrique (TOC Afrique). L'équipe marocaine, composée des jeunes talents Yassine Bogdad, Youssef Lamghani, Ahmed Ben Semlali et conduite par le chef Moha Fedal, s'est adjugée ce prix au terme de 5H35min de compétition, suivie des Îles Maurice et de l'Egypte, qui ont accédé respectivement à la deuxième et à la troisième marche du podium.

L'élite des chefs cuisiniers de l'Égypte, du Ghana, des Îles Maurice, du Maroc et du Sénégal s'est affrontée lors de cette compétition en relevant deux défis, qui ont mis à l'épreuve leur maîtrise des techniques culinaires africaines, tout en répondant aux standards internationaux de présentation.

Le premier défi, appelé "Thème sur Plateau", a consisté à sublimer un faux-filet de boeuf rôti et des ris de veau, accompagnés de trois garnitures végétales, dont une représentative de leur pays, pour exalter la richesse des traditions culinaires de l'Afrique. Dans la deuxième épreuve, "Thème sur Assiette", les équipes ont conçu un menu complet autour de la carotte, incluant une entrée, un plat principal avec trois pièces de Saint-Jacques, et un dessert.

"Les Marocains ont su relever le défi. Une très belle démonstration. Beaucoup de finesse", s'est félicité, dans une déclaration à la MAP, Davy Tissot, vainqueur du Bocuse d'Or Monde 2023 et président du Jury international de Bocuse d'Or Afrique 2024.

Félicitant l'équipe marocaine pour ce nouveau sacre, M. Tissot a souligné que la gastronomie marocaine, aussi riche que variée, reflète la convivialité des Marocains et un héritage culturel singulier. De son côté, le chef Moha Fedal a exprimé sa joie pour cette distinction de prestige après une concurrence rude face à des chefs talentueux.

"Nos chefs ont honoré le Maroc et tout donné pour s'adjuger ce titre pour la deuxième fois après 2018", a-t-il dit avec émotion.

Kamal Rahal Essoulami, directeur général de Rahal Events et président du TOC Afrique, a, quant à lui, relevé que ce tournoi, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est plus qu'une simple compétition culinaire, puisqu'il représente, avant tout, une célébration du patrimoine gastronomique africain.

Ce tournoi offre aux chefs africains une plateforme d'innovation et de créativité afin de défendre les couleurs de leurs pays devant un jury de prestige composé des plus grands experts du domaine, a-t-il noté. Le tournoi officiel des chefs Afrique se poursuivra, vendredi, avec l'organisation de la Coupe d'Afrique de Pâtisserie, qui célèbrera l'art pâtissier à travers des épreuves mettant à l'honneur les créations des maîtres pâtissiers du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Ghana, des Îles Maurice, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie.

Les candidats se surpasseront pendant 10 heures de compétition dans plusieurs catégories, à savoir des "Épreuves de Dégustation" et des "Épreuves Artistiques". Ces créations spectaculaires, tant pour les yeux que pour les papilles, couronneront l'excellence et la créativité des chefs pâtissiers.

Les vainqueurs de la Coupe d'Afrique de Pâtisserie et du Bocuse d'Or Afrique représenteront leurs pays lors de la grande finale, qui se tiendra au prestigieux salon SIRHA à Lyon en 2025. Outre le renforcement de son rayonnement gastronomique, le Maroc, à travers ces compétitions, conforte aussi son rôle de moteur de la coopération africaine, via des échanges qui transcendent les frontières.