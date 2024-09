Afrique: TOC Afrique 2024 - Les grands chefs d'Afrique en compétition culinaire à Marrakech

Marrakech — Le coup d'envoi de l'édition 2024 du Tournoi Officiel des Chefs Afrique (TOC Afrique) a été donné, jeudi à Marrakech, avec la participation de la crème des chefs du continent venus célébrer l'héritage gastronomique africain. Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous incontournable du calendrier culinaire international, initié par Rahal Event, réunit les plus éminents talents africains pour deux compétitions continentales : le Bocuse d'Or Afrique et la Coupe d'Afrique de la Pâtisserie

Les chefs, cuisiniers et pâtissiers en lice, sélectionnés rigoureusement dans leurs pays respectifs, viennent défendre les couleurs de leurs nations devant un jury composé des plus grands experts du domaine. Les représentants marocains, quant à eux, ont été choisis lors du TOC Maroc, une compétition de référence organisée en mai 2023 dans le cadre du salon CREMAI.

"Le Tournoi Officiel des Chefs Afrique s'inscrit en droite ligne avec la vision éclairée de Sa Majesté le Roi visant la valorisation du patrimoine immatériel du Royaume et le développement des échanges Sud-Sud", a souligné Kamal Rahal Essoulami, directeur général de Rahal Events et président du TOC Afrique.

Dans une déclaration à la MAP, il a relevé que ce tournoi prestigieux ne se limite pas à une simple compétition culinaire, mais représente, avant tout, une célébration de l'héritage gastronomique africain, ajoutant que cette manifestation offre aux chefs africains une plateforme d'innovation et de créativité.

De son côté, chef Moha Fedal, président de l'équipe marocaine participant au Bocuse d'Or Afrique, a fait observer que cette manifestation culinaire vient renforcer les liens entre les cultures gastronomiques du continent africain et consolider la position de la cité ocre en tant que capitale africaine de la gastronomie. "Le TOC Afrique permet aussi la valorisation de la gastronomie comme vecteur de promotion touristique, sans oublier sa contribution à placer le Maroc comme référence gastronomique de haut niveau, au 1er rang parmi les plus grands professionnels du domaine", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le chef mauricien Jerry Bastian, président du Bocuse d'Or Maurice, a déclaré que ce concours constitue une occasion de sensibilisation et de responsabilisation autour du chef et de son rôle dans la mise en avant de la gastronomie de son pays. "Cette rencontre culinaire met en lumière non seulement l'expertise des chefs en lice, mais aussi les profondes connexions culturelles présentes à travers les traditions culinaires du continent", a-t-il fait remarquer.

Jeudi, le Bocuse d'Or Afrique met à l'épreuve des chefs de l'Égypte, du Ghana, des Îles Maurice, du Maroc et du Sénégal pendant 5 heures et 35 minutes de compétition. Ces pays devront démontrer leur excellence à travers deux épreuves majeures, dont la première "Thème sur Plateau" consiste à sublimer un faux-filet de boeuf rôti et des ris de veau, accompagnés de trois garnitures végétales, dont une représentative de leur pays, pour exalter la richesse des traditions culinaires africaines tout en respectant les standards internationaux de présentation.

Dans la deuxième épreuve, "Thème sur Assiette", les participants devront concevoir un menu complet autour de la carotte, incluant une entrée, un plat principal avec trois pièces de Saint-Jacques, et un dessert.

Vendredi, la Coupe d'Afrique de la Pâtisserie célèbrera l'art pâtissier à travers des épreuves qui mettront à l'honneur les créations des maîtres pâtissiers du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Ghana, des Îles Maurice, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie. Les candidats se surpasseront pendant 10H de compétition dans plusieurs catégories à savoir des "Épreuves de Dégustation" et "Épreuves Artistiques". Ces créations spectaculaires, tant pour les yeux que pour les papilles, couronneront l'excellence et la créativité des chefs pâtissiers.

Les finales de ces deux compétitions africaines se tiendront dans le cadre prestigieux du salon SIRHA à Lyon, en 2025, prolongeant ainsi l'éclat des efforts consentis lors du TOC Afrique 2024. À travers ces compétitions, le Maroc ne fait pas que renforcer son rayonnement gastronomique mais conforte aussi son rôle de moteur de la coopération africaine, à travers des échanges qui transcendent les frontières.