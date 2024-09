Tunisie: Présidentielle 2024/ISIE - Mise en place des moyens organisationnels et logistiques au service des 'IRIE' en France

Tunis — Dans le cadre des préparatifs pour l'organisation de l'élection présidentielle tunisienne 2024 à l'étranger, Aymen Boughattas, membre de l'Instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE), s'est rendu, dimanche dans la Capitale française, Paris, en provenance de la ville de Bruxelles, en Belgique.

Le membre de l'ISIE a procédé à l'installation de l'Instance régionale pour les élections (IRIE) dans la circonscription de France 1, à son siège au Consulat Général de Tunisie à Paris.

Lors de sa visite en Belgique, Boughattas a participé à l'installation, au siège de la Maison de Tunis à Bruxelles, de l'instance électorale pour 21 pays européens, à l'exception de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. Une délégation tunisienne conduite par le président de l'ISIE, Farouk Bouasker, s'est rendu, vendredi dernier, à Bruxelles pour une visite de travail de deux jours dans le cadre des préparatifs pour l'organisation de l'élection présidentielle 2024 à l'étranger.

Auparavant, le membre de l'ISIE a eu une séance de travail, au siège du Consulat Général de Tunisie à Paris, en présence de l'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, et des représentants des Consulats généraux de Tunisie à Paris et à Pantin. Les Consuls généraux de Tunisie dans les villes de Strasbourg, Marseille et Lyon ont participé à cette réunion, à distance. La réunion de Paris a porté sur les questions abordées lors de la réunion de Bruxelles, tenue, samedi, à distance, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ali Nafti et le président de l'ISIE, avec la participation des chefs des missions diplomatiques et consulaires en Europe.

L'ensemble des mesures prises par l'ISIE et les différents services du ministère des Affaires étrangères afin de garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle à l'étranger étaient à l'examen à Bruxelles. Il a été convenu de préparer un document de travail comprenant l'ensemble des propositions et opinions échangées lors de la réunion, et de donner les directives pour le suivi et la mise en oeuvre des recommandations formulées. Lors de la réunion de Paris, les missions diplomatiques et consulaires des trois circonscriptions électorales de France 1, France 2, France 3 ont affirmé que tous les aspects organisationnels et logistiques ont été mis à la disposition des Instances régionales aux élections installées en France afin de réussir cette échéance électorale, la présidentielle 2024.

Au cours d'une séance de travail avec le président et les membres de l'IRIE à Paris, en présence des coordinateurs de l'Instance dans la Capitale française, Aymen Boughattas a souligné l'importance qu'accorde le Conseil de l'ISIE au rôle des IRIE en vue de faire réussir le processus électoral. Il les a notamment appelé à se plier aux exigences de la loi électorale tout en adoptant les principes d'impartialité et de l'indépendance dans la prise de décision.

La campagne électorale à l'étranger a commencé le 12 septembre et prendra fin le 2 octobre prochain à minuit. Pour les Tunisiens, le scrutin se déroulera sur trois jours, les 4, 5 et 6 octobre 2024.