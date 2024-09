La Banque africaine de développement annonce un cap prometteur sur les 60 prochaines années

announcement

La Banque africaine de développement a célébré son soixantième anniversaire, les 9 et 10 septembre derniers à Abidjan, dans une atmosphère de fête. Des célébrations qui ont projeté un double regard sur l'institution : d'une part, un bilan de ses « 60 ans à faire la différence » et, d'autre part, une projection ambitieuse vers l'avenir pour bâtir un continent prospère, inclusif, résilient et intégré.

La Côte d'Ivoire, pays hôte de la Banque, a joué un rôle manifeste dans les festivités organisées à l'hôtel Ivoire d'Abidjan.

Une grande exposition de photos retraçant l'histoire de la Banque a séduit les nombreux visiteurs, qui ont pu mesurer le chemin parcouru depuis 1964, sous la houlette de ses différents présidents, pour devenir l'institution respectée qu'elle est aujourd'hui : première institution multilatérale de financement du développement en Afrique, créditée d'une note d'excellence « AAA » de la part des agences principales de notation... Des résultats obtenus grâce à une démarche rigoureuse ancrée dans les besoins du continent. Que de défis relevés et d'obstacles surmontés dans un ciel d'incertitudes, à force de travail et d'abnégation !

Le président ivoirien Alassane Ouattara a tenu à marquer de sa présence ce jubilé de diamant de la Banque. M. Ouattara a souligné le « soutien indéfectible en temps de crise » aux États africains apporté par la Banque. « C'est une étape historique et un motif de célébration, mais c'est aussi l'occasion de constater que la Banque africaine de développement a financé des infrastructures essentielles et contribué à améliorer les conditions de vie de millions d'Africains. La Banque est une source de fierté et d'espoir pour l'Afrique », a salué M. Ouattara.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, lui a rendu, en retour, un vibrant hommage pour son « soutien extraordinaire ». Il a également eu des mots de reconnaissance à l'endroit du personnel de la Banque. « Peu importe votre titre, peu importe votre échelon, vous êtes très importants pour la Banque africaine de développement, vous êtes importants pour l'Afrique ! », a-t-il affirmé.

M. Adesina a précisé que depuis 1964, la Banque avait « soutenu plus de 6 575 projets sur le continent. Au cours des dix dernières années seulement, nous avons investi 77 milliards de dollars dans 3 000 projets, devenant ainsi le partenaire de développement le plus fiable de l'Afrique ». Rien que sur les huit dernières années, les opérations du Groupe de la Banque ont eu un impact direct sur la vie de 400 millions de personnes en Afrique, s'est réjoui M. Adesina, souvent décrit comme « l'optimiste en chef de l'Afrique ».

Mme Nialé Kaba, ministre du Plan, de l'Économie et du Développement et gouverneur de la Banque pour la Côte d'Ivoire, a exprimé, pour sa part, la profonde gratitude du gouvernement ivoirien à M. Adesina « pour son leadership et les importants résultats obtenus » à la tête de l'institution.

L'anniversaire de la Banque a donné lieu également à une réflexion collective sur des thématiques actuelles en lien avec les jeunes et le secteur privé. Les bureaux pays de la Banque ont pu participer en ligne aux panels en déclinant les réalisations au niveau national.

Un dialogue intergénérationnel sur la croissance inclusive et le développement durable en Afrique a été mené pour identifier des solutions pour la jeunesse, basées sur des données probantes, et construire une croissance résiliente et durable en Afrique.

De hauts responsables du gouvernement ivoirien ont assisté aux célébrations du 60e anniversaire ainsi que des membres du corps diplomatique et des représentants d'organisations internationales, aux côtés de la direction, des Conseils d'administration du Groupe de la Banque et du personnel de l'institution.

Le ministre ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a appelé les organisations de jeunesse africaines à prendre des initiatives et à être exigeantes avec leurs gouvernements pour faire valoir leur partition dans le développement du continent.

Le bouquet final de ces célébrations a offert un spectacle de haute facture culturelle dans une atmosphère colorée et bercée par des rythmes africains. Le Conseil du personnel de la Banque et son président, M. Foster Ofosu, ont veillé au bon déroulement des activités.

De quoi donner le tempo des 60 prochaines années pour le Groupe de la Banque africaine de développement, qui compte garder le cap et poursuivre sa mission de transformation de l'Afrique.