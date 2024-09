Soudan: Le président du Conseil souverain répond à l'inquiétude du président américain Joe Biden

Port-Soudan — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS, le général Abdel Fattah Al-Burhan a confirmé que le gouvernement reste ouvert à tous les efforts constructifs visant à mettre fin à cette guerre dévastatrice. Il a salué l'expression du président américain Joe Biden de sa profonde préoccupation face au coût humain du conflit en cours, qui a apporté d'innombrables souffrances et difficultés au peuple soudanais.

C'est ce qui ressort d'un communiqué publié ce soir par le président du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS, le général Al-Burhan, en réponse à la déclaration de Son Excellence le président américain Joe Biden.

Le général Al-Burhan a déclaré : « Nous sommes prêts à travailler avec tous les partenaires internationaux dans le but de parvenir à une solution pacifique qui allégera les souffrances de notre peuple et mettra le Soudan sur la voie de la sécurité, de la stabilité, de l'État de droit et de la paix et la passation démocratique du pouvoir. » Le président du Conseil de souveraineté a ajouté : « J'ai hâte d'approfondir ces discussions avec les responsables américains lors de ma prochaine participation au segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine. »

Et voila la version française du communiqué, traduite par SUNA :

« Nous avons pris note de la déclaration publiée par le président des États-Unis, SE. Joe Biden, le mardi 17 septembre 2024, concernant la situation au Soudan. Au nom du gouvernement et du peuple soudanais, je salue l'expression de la préoccupation du président Biden et apprécie le soutien des États-Unis aux efforts humanitaires tant au Soudan que dans les pays voisins. Nous partageons sa profonde inquiétude face au coût humain du conflit en cours, qui a infligé des souffrances et des difficultés indescriptibles au peuple soudanais.

Le gouvernement soudanais reste résolu et pleinement déterminé à mettre fin aux souffrances de nos citoyens. Nous sommes déterminés à déployer tous nos efforts pour mettre fin rapidement et de manière décisive au conflit actuel et assurer le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans tout le pays. Notre objectif n'est pas seulement de mettre fin à la violence, mais de le faire d'une manière qui jette les bases d'une paix durable - une paix qui s'attaque aux causes profondes de l'instabilité et favorise l'unité et la réconciliation à long terme entre tous les Soudanais.

Ce que le président Biden a mentionné à propos des attaques généralisées et systématiques de la milice des Forces de Soutien Rapide (FSR) à El Fasher ne reflète qu'une fraction des atrocités commises par cette milice criminelle dans d'autres régions du Soudan. Les Forces Armées Soudanaises (FAS) restent inébranlables dans leur engagement envers les principes du droit international humanitaire et les lois de la guerre, y compris la protection des civils.

Nos actions sont profondément ancrées dans les valeurs culturelles et morales du Soudan, qui mettent l'accent sur la protection des vies civiles et la préservation du riche patrimoine de notre nation. En revanche, les actions de la milice des FSR témoignent d'un mépris total pour la vie humaine, les infrastructures civiles et l'ancien patrimoine culturel du Soudan, qui remonte aux civilisations Koushite et Méroïtique. La communauté internationale doit non seulement condamner ces crimes odieux, mais aussi demander des comptes aux pays qui continuent de soutenir et de permettre le comportement destructeur des milices.

Le gouvernement soudanais reste ouvert à tous les efforts constructifs visant à mettre fin à cette guerre dévastatrice. Nous sommes prêts à travailler avec tous les partenaires internationaux pour rechercher une solution pacifique qui allège les souffrances de notre peuple et met le Soudan sur la voie de la sécurité, de la stabilité, de l'État de droit et de passation démocratique du pouvoir. Je me réjouis d'approfondir ces discussions avec les responsables américains lors de ma prochaine participation au segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine.