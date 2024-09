Sénégal: Le procureur général, Mbacke Fall, appelle le pool financier à la probité et la vérification

«La mise en place du pool judiciaire financier vient affirmer au plan local, la volonté de lutter plus efficacement contre l'impunité des crimes et délits à caractère économique ou financier », trouve le procureur Général près de la Cour d'Appel de Dakar, Mbacké Fall.

Mieux, ajoute-t-il, « la création d'un pool financier va en droite ligne avec le respect des engagements découlant des conventions internationales signées et ratifiées par les États-parties ». S'adressant aux magistrats du dit pool, Mbacké Fall les exhorte « à faire leur travail conformément à la loi, mais dans le respect de la dignité de la personne humaine et des droits de la défense ».

Il les appelle aussi « à garantir le respect des secrets des enquêtes et le respect de l'instruction pour éviter de porter atteinte à l'honorabilité des personnes suspectées mais toujours présumées innocentes tant que le tribunal compétent et impartial ne les aura pas déclaré coupables sur la base d'éléments de preuves apportées et discutées au cours des débats d'audience ». Il appartient ainsi aux magistrats, dit-il, « de vérifier les renseignements qui vous sont fournis quelle qu'en soit leur source. Et ils doivent les vérifier avant de prendre des décisions.

« Ne vous lassez jamais de procéder ou de faire procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. C'est parce que l'honneur, la liberté et le patrimoine des personnes sont en jeu », conseille-t-il. Mbacké Fall rappelle aussi que « s'adressant au croyant, le Coran dit, « si un pervers (littéralement) vous apporte une nouvelle, vérifiez bien clair de crainte par inadvertance vous ne portez atteinte à des gens et que vous le regrettez par la suite ». Ce principe de précaution est à son avis « de portée universelle » et « son exigence est presque impérative dans l'oeuvre de justice ».

Mbacké Fall se dit convaincu que « les juges nommés au pool financier judiciaire vont mesurer « la lourdeur de vos responsabilités et qu'ils feront leur sacerdoce, la vérification des faits avant de prendre des décisions contre les personnes ». Selon toujours le procureur général, « il ne s'agira pas d'un règlement de comptes au sens péjoratif du terme mais plutôt d'une reddition des comptes », car il est impératif, dit-il, « que les prévaricateurs des faibles ressources puissent rendre compte de leur gestion. Ils devront régler leurs comptes avec l'Etat et ce ne sera que justice ».

Le président de la Cour d'Appel de Dakar, Abdoulaye Ba, a appelé les juges à appliquer la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Il juge que les magistrats nommés disposent de tous les atouts pour mener à bien leur sacerdoce et qu'ils s'y attèleront avec efficacité, sans tambour ni trompette.

Pour rappel, le pool judiciaire financier a été instauré sous le régime du président Macky Sall. L'Assemblée nationale a voté la loi l'instituant le 23 juillet 2023 sous la présence du professeur Ismaïla Madior Fall alors Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les vingt-sept magistrats qui le composent ont été choisis par le président de la République, Bassirou Diomaye Fall, en Conseil des ministres du 9 août 2024.