Afrique: Les experts valident un plan régional pour la santé et le climat sur le continent

Dakar — Plus de 80 spécialistes de la santé et du changement climatique, ainsi que des partenaires et représentants de la société civile, ont convenu d'un plan stratégique quinquennal pour la Région africaine.

Ce plan vise à soutenir les pays dans la mise en place de systèmes de santé résilients et durables, tout en intégrant les questions de santé dans les négociations en faveur de l'adaptation et l'atténuation des effets des changements climatiques.

Réunis au Sénégal du 24 au 26 septembre 2024 pour la cinquième édition de la réunion Clim-Health Africa, les experts ont également amorcé des discussions et des collaborations en vue de promouvoir des actions ambitieuses pour relever les défis sanitaires induits par les changements climatiques en Afrique. Clim-Health Africa est un consortium pour le climat et la santé qui regroupe des institutions techniques africaines et des partenaires internationaux.

L'objectif de ce collectif est de guider et de renforcer la résilience des pays et des communautés africaines face aux répercussions des changements climatiques sur la santé publique. Ce réseau collabore étroitement avec ses partenaires pour anticiper, prévenir et gérer les effets néfastes du changement climatique sur la santé en Afrique. Cette démarche s'appuie sur une planification fondée sur des données probantes, le renforcement des capacités et le partage d'expertises spécialisées.

Les pays Africains sont confrontés à des urgences climatiques de plus en plus fréquentes. En 2023 seulement, les événements météorologiques extrêmes ont causé plus de 15 000 pertes en vies humaines, tandis que des épisodes de sécheresse ont touché plus de 88 millions de personnes dans six pays du continent, selon des données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cependant, seuls 22 pays de la Région ont élaboré des plans nationaux d'adaptation en matière de santé, et moins de 20 % de ces pays intègrent la santé dans leurs engagements nationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Notre Région abrite six pays parmi les dix pays les plus touchés par les catastrophes dans le monde., avec des vagues de chaleur, des inondations, des cyclones et des incendies de forêt impactant la santé et les moyens de subsistance de millions de personnes », a déclaré la Dre Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

La finalisation du plan de travail stratégique de Clim-Health Africa se fait à un moment où la santé occupe une place croissante à l'échelle mondiale dans les discussions sur le changement climatique. Ce plan représente une étape cruciale dans la sensibilisation aux effets des changements climatiques sur le continent, en définissant clairement comment les pays peuvent élaborer des Plans de resilience nationaux en matière de santé et intégrer les questions de santé et de climat dans leurs programmes nationaux. Le plan garantit également la mise à disposition d'indicateurs climatiques et sanitaires pour établir des systèmes d'alerte précoce.

Dans un contexte où les pays ont un besoin croissant de systèmes de santé résilients face au climat, capables de s'adapter aux menaces émergentes tout en satisfaisant les besoins sanitaires existants, l'optimisation des ressources devient essentielle. La réunion Clim-Health Africa a permis de renforcer les capacités des experts en matière de négociations climatiques, afin de promouvoir la voix de la santé dans les débats internationaux sur le climat.

Cette réunion soutenue par le Wellcome Trust et de l'agence gouvernementale espagnole, s'inscrit dans le prolongement des quatre précédentes rencontres de Clim-Health Africa. En 2017, une table ronde organisée par le consortium a lancé des discussions sur l'utilisation de systèmes d'alerte précoce pour les maladies sensibles au climat. Ce système a été déployé dans trois pays africains pilotes pour anticiper et maîtriser rapidement certaines maladies infectieuses, telles que le paludisme.

Les principaux changements mis en avant lors de la réunion de cette année comprennent l'établissement d'un mécanisme de coordination pour contribuer aux indicateurs climatiques et sanitaires, le renforcement des capacités des négociateurs africains en santé dans le domaine de la diplomatie et des négociations climatiques, ainsi que la planification du programme d'activités quinquennal de Clim-Health Africa.

« Ce plan régional établit des bases solides pour des actions concrètes que les pays peuvent entreprendre afin de relever ces défis, de renforcer la voix de l'Afrique en matière de santé dans les forums sur les changements climatiques et de faire preuve de résilience face à ces enjeux émergents », déclare Dr Moeti.