Cote d'Ivoire: Campagne principale de commercialisation du cacao et du café - Le prix du Kg de cacao fixé à 1 800 Fcfa et à 1 500 Fcfa pour Kg du café

La campagne principale de commercialisation du cacao est ouverte en Côte d’Ivoire depuis ce mardi 1er Octobre 2024. Ainsi, le prix d’achat bord champ du cacao est fixé à 1 800 Fcfa/kg et à 1 500 Fcfa/kg pour le café. L’annonce a été faite par le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani.

C’était à l’occasion de la cérémonie des journées nationales du cacao et du chocolat(jncc24), ce lundi 30 Septembre 2024. Lesdites journées ont ouvert leurs portes le samedi 28 Octobre 2024 au Parc des expositions d’Abidjan- Port- Bouet. Le ministre d’Etat a fait savoir que le prix d’achat du cacao connaît une hausse de 20 % par rapport à la campagne précédente qui était de 1500 Fcfa/kg.

Ce prix reflète l’engagement des autorités ivoiriennes à soutenir les producteurs dans un contexte marqué par une baisse de plus de 25 % de la production en Afrique de l’Ouest, en raison des conditions climatiques défavorables liées au phénomène El Niño.

Par ailleurs, le prix du café a été fixé à 1 500 Fcfa/kg pour la même campagne, enregistrant une augmentation notable de 55 % par rapport à la campagne précédente. Ce prix vient en réponse à la hausse des cours internationaux du café, qui ont atteint leur niveau le plus élevé en 46 ans, avec un pic à 5 580 dollars/Tm soit 3 313 Fcfa/kg le 30 août 2024.

Le ministre Adjoumani a également annoncé la prise en charge des primes de couverture maladie universelle (Cmu) pour tous les producteurs de café et de cacao détenteur d’une carte de producteur, un programme financé à hauteur d’un milliard de Fcfa par mois. Il s'agit de 1 million de producteurs recensés et ces primes sont supportées par le Conseil du Café-Cacao. Ce qui va coûter donc 12 milliards de Fcfa par an au régulateur ivoirien.

Ces mesures visent à renforcer la résilience des producteurs tout en améliorant leurs conditions de vie et de travail. La neuvième édition de la Jncc, qui a rassemblé des acteurs de toute la chaîne de valeur, a ainsi réaffirmé l’importance du cacao et du café comme sources de richesse partagée en Côte d’Ivoire.

Koné Yves Brahima, Dg du Conseil café-cacao et président du Comité d’organisation a indiqué que les Jncc2024 ont duré trois jours et enregistré en moyenne plus 13 mille visiteurs par jour.