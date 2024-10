Tunisie: Projet de loi de finances 2025 - Le gouvernement fixe ses priorités

Les grandes orientations relatives au projet de loi de finances (PLF 2025) ont été définies, mettant l'accent sur la consolidation des fondements de l'Etat social en Tunisie, poursuivant ainsi les réformes structurelles majeures initiées, la dynamique de l'investissement tout en maintenant la soutenabilité des finances publiques.

Le ministère des Finances a dévoilé récemment ses grandes orientations pour l'exercice budgétaire de 2025 devant permettre d'adopter une démarche réaliste et prudente visant la maîtrise des engagements de l'Etat et la préservation des équilibres de trésorerie à court et moyen termes. Rappelons que le PLF s'inscrit dans la continuité du plan de développement 2023-2025.

Le contexte dans lequel intervient la loi de finances 2025 est assurément plein de défis pour la Tunisie dans la mesure où, sur le plan interne, le gouvernement devrait assurer la continuité des réformes structurelles de l'économie qui permettraient de booster le pays vers plus de progrès et de prospérité et sur le plan extérieur de s'affirmer comme un partenaire fiable et performant.

En effet, les équilibres financiers au projet de loi de finances 2025 ont été récemment au centre d'une réunion du Conseil des ministres où le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a dû rappeler que «l'amélioration des indicateurs économiques et financiers doit être accompagnée de mesures visant à consacrer le principe de justice fiscale, maîtriser l'inflation, renforcer le pouvoir d'achat, développer le système de protection sociale et répondre aux attentes et aspirations de toutes les catégories du peuple tunisien.»

Les orientations incluent l'élimination des formes précaires d'emploi, l'augmentation des crédits alloués aux aides sociales et le maintien du système de subventions, tout en continuant à mobiliser les ressources nationales et à promouvoir l'initiative privée.

Les orientations sont axées sur la poursuite des réformes financières et économiques, la maîtrise du déficit budgétaire et la dette publique. Il s'agit aussi d'honorer tous les engagements financiers de la Tunisie, tant internes qu'externes.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de tirer parti des résultats obtenus pour établir une feuille de route basée sur une gestion optimale des ressources publiques. Il a également insisté sur l'importance de lutter contre les effets économiques, sociaux et climatiques, tout en assurant la durabilité des finances publiques. Le PLF 2025 doit également favoriser un changement structurel de l'économie nationale.

Les grandes lignes

Selon la note du ministère des Finances sur les grandes orientations de la loi de finances 2025, il est prévu de limiter la croissance des dépenses à 4 %, en concentrant cette augmentation sur le remboursement des arriérés et le financement de nouveaux projets d'investissement.

Par ailleurs, parmi les axes fondamentaux du PLF, figure la préservation du pouvoir d'achat des citoyens par la gouvernance des dépenses publiques et la rationalisation des subventions.

Afin de soutenir l'économie, le projet de loi prévoit une augmentation des dépenses d'investissement, avec un accent particulier sur les projets d'infrastructures et la relance des projets publics en suspens.

En parallèle, des réformes fiscales seront introduites pour établir un système fiscal plus équitable. L'objectif est de redistribuer de manière plus juste le fardeau fiscal entre les différentes catégories sociales, tout en allégeant la pression sur les classes moyennes et les familles à faible revenu.

L'objectif pour la période 2025-2027 étant de créer l'espace budgétaire nécessaire à l'investissement dans des secteurs vitaux, et de mobiliser des allocations plus importantes pour développer les infrastructures et attirer davantage d'investissements internationaux.

L'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques, l'autonomisation économique des catégories vulnérables, le développement de l'économie sociale et solidaire et l'accélération de la transition énergétique... figurent, également, parmi les priorités fixées pour la période 2025-2027.