Afrique: Journée internationale de la jeune fille - Vers « La vision des filles pour l'avenir »

Chaque année, en date du 11 octobre, le monde célèbre la journée internationale de la jeune fille. Cette année, la thématique retenue est « La vision des filles pour l'avenir ». Ce thème exprime à la fois la nécessité d'une action urgente et un espoir qui persiste, porté par le pouvoir de la voix des filles et leur vision de l'avenir.

Selon les Nations Unies, la génération des filles d'aujourd'hui est touchée de manière disproportionnée par les crises mondiales liées au climat, aux conflits, à la pauvreté et au recul des acquis durement obtenus en matière de droits de l'homme et d'égalité des sexes.

A en croire cette source, beaucoup de filles sont encore privées de leurs droits, ce qui restreint leurs choix et leur avenir.

Il faut dire que la « Journée internationale de la fille » ou « Journée internationale des filles » vient mettre l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits humains.

C’est le 19 décembre 2011 que l’Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré dans la résolution 66/170 le 11 octobre Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent.

Des analyses récentes réalisées par l’ONU montrent que les filles ne sont pas seulement courageuses face à la crise, mais elles sont aussi pleines d'espoir pour l'avenir. La même source préciser que chaque jour, les filles agissent pour concrétiser la vision d'un monde dans lequel elles sont toutes protégées, respectées et autonomes.

%

Mais les filles ne peuvent pas réaliser cette vision seules. Elles ont besoin d'alliés qui les écoutent et répondent à leurs besoins.

Bon à savoir pour une résolution sur les droits des filles…

D’après une évaluation réalisée par l’ONU, près d'une fille sur cinq ne termine toujours pas le premier cycle de l'enseignement secondaire et près de quatre filles sur dix ne terminent pas le deuxième cycle de l'enseignement secondaire.

Environ 90 % des adolescentes et des jeunes femmes n'utilisent pas l'internet dans les pays à faible revenu, alors que leurs pairs masculins ont deux fois plus de chances d'être en ligne, indique la même source.

Dans le monde, les filles âgées de 5 à 14 ans consacrent chaque jour 160 millions d'heures de plus que les garçons du même âge aux soins non rémunérés et au travail domestique. Les adolescentes continuent de représenter 3 sur 4 des nouvelles infections par le VIH, c’est ce que déclare l’analyse de l’organisation.

Elle poursuit en précisant que près d'une adolescente mariée/partenaire sur quatre âgée de 15 à 19 ans a subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime au moins une fois dans sa vie.

Il faut surtout retenir que les filles brisent les barrières posées par les stéréotypes et l'exclusion, notamment celles liées aux enfants handicapés et à ceux vivant dans des communautés marginalisées. Selon l’Organisation des Nations Unies, les filles créent un monde pertinent pour elles et pour les générations futures.

La mutilation génitale féminine (MGF) quant à elle, n’est pas exemptée lors de la célébration de cette journée.

Au cours des 30 dernières années, la prévalence des mutilations génitales féminines a diminué à l'échelle mondiale, rapportent les représentants de l’ONU au Nigeria.

De nos jours, une fille a trois fois moins de risque de subir une mutilation génitale qu'il y a 30 ans. Cependant, ces progrès sont menacés et non pas encore atteints un bon nombre de lieux reculés et cela pourrait entraver les avancées vers l'égalité des sexes qui s’objectif pour l’ONU à l’horizon 2030.

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les dirigeants mondiaux en 2015 constituent une feuille de route pour des progrès durables et ne laissent personne de côté.

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes font partie intégrante de chacun des 17 objectifs. Ce n'est qu'en garantissant les droits des femmes et des filles dans tous les objectifs que nous parviendrons à la justice et à l'inclusion, à des économies qui fonctionnent pour tous et au maintien de notre environnement commun, aujourd'hui et pour les générations futures.