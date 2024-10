Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - La RDC, le Sénégal et l'Ouganda qualifiés, le Ghana en grand danger

À deux journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2025, la RD Congo a assuré sa qualification pour le Maroc en s'imposant en Tanzanie (2-0). Elle sera accompagnée du Sénégal et de l'Ouganda, vainqueurs du Malawi (0-1) et du Soudan du Sud (2-1), tandis que les choses se compliquent pour le Ghana, battu au Soudan (0-2).

Le coup d'arrêt est passé près, après trois victoires consécutives, mais la RD Congo a fini par assurer la passe de quatre et valider sa qualification à la CAN 2025. Mardi 15 octobre, Les Léopards ont souffert sur la pelouse de la Tanzanie avant de trouver la lumière en fin de match grâce à un providentiel Elia Meschak.

Entré à l'heure de jeu (60e) à la place de Silas, l'attaquant des Young Boys s'est offert un doublé (88e, 90+4) pour délivrer les siens. Quatrièmes de la dernière CAN, les hommes de Sébastien Desabre retrouvent la Coupe d'Afrique pour la 20e fois de leur histoire. Avec cette nouvelle victoire, la RD Congo décroche un huitième succès de suite en éliminatoires de la CAN, sans encaisser de but. Les Congolais sont même assurés de finir premiers du groupe à deux journées de la fin.

La première place du groupe L va se jouer, de son côté, entre le Sénégal et le Burkina Faso. Après la qualification des Étalons, les Lions ont également décroché leur ticket à deux journées de la fin en s'imposant sur la pelouse du Malawi (1-0). Les hommes Pape Thiaw ont souffert avec d'être délivrés par l'incontournable Sadio Mané, buteur dans les dernières secondes de la rencontre (90+6.)

Le Ghana vers l'élimination

L'Ouganda a également validé son ticket pour le Maroc après sa victoire sur la pelouse du Soudan du Sud (2-1). Avec 10 points à deux journées de la fin, les Ougandais ne peuvent plus être rejoints par le 3e, Congo (3 points), et le 4e, Soudan du Sud (0 point), et devraient jouer la première place du groupe face à l'Afrique du Sud. Les Cranes, absents lors des CAN 2022 et 2024, disputeront leur huitième Coupe d'Afrique des Nations au Maroc.

De son côté, pour la première fois depuis vingt ans et dix CAN, le Ghana pourrait rater la Coupe d'Afrique des Nations. Battus au Soudan (0-2) pour la deuxième fois en quatre journées, et incapables de décrocher un succès depuis le début des qualifications, les Black Stars sont au bord précipice.

Avec seulement deux points, les Ghanéens sont troisièmes de la poule F à sept points du leader Angola (qualifié) et 5 points du Soudan. Il suffira d'un match nul aux Soudanais lors des deux dernières journées contre Niger et l'Angola pour éliminer définitivement les quadruples vainqueurs de la CAN.