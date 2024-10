Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - La RD Congo, le Sénégal et l'Ouganda verront le Maroc

La RD Congo, le Sénégal et l'Ouganda ont obtenu leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 au Maroc après des victoires décisives lors de leurs matchs de qualification mardi.

Tanzanie 0-2 RD Congo : un doublé de Meschack Elia assure la victoire

La RD Congo a poursuivi son parcours exceptionnel dans le groupe H en battant la Tanzanie 2-0 au stade Benjamin Mkapa, ce qui leur a permis de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies au Maroc. Après une première mi-temps sans but, Meschack Elia a ouvert le score à la 87e minute grâce à une passe décisive de Nathanaël Mbuku. Il a ensuite doublé la mise à la 93e minute, garantissant ainsi la victoire et les trois points pour les Léopards, qui mènent maintenant le groupe avec 12 points après avoir remporté tous leurs matchs. Cette victoire assure aux Léopards une place au tournoi au Maroc, occupant l'une des deux places qualificatives du groupe. La Tanzanie est à la deuxième place avec quatre points, mais devra faire face à de grands défis pour se qualifier, ayant la Guinée et l'Éthiopie à ses trousses.

Malawi 0-1 Sénégal : le but tardif de Mané envoie les Lions de la Teranga au Maroc

Le Sénégal a attendu la dernière minute pour remporter une victoire 1-0 contre le Malawi, grâce à un coup franc de Sadio Mané inscrit durant le temps additionnel, ce qui leur permet de se qualifier pour le tournoi au Maroc. Le match semblait se diriger vers un match nul avant le coup de génie de Mané à la 96e minute, permettant aux Lions de la Teranga de prendre les trois points et de se retrouver à égalité avec le Burkina Faso en tête du groupe L, avec 10 points chacun. Ce résultat garantit que le Sénégal et le Burkina Faso sont désormais inaccessibles pour leurs concurrents du groupe. En revanche, le Malawi reste toujours sans victoire dans ce groupe et se classe dernier avec zéro point après quatre matchs.

Soudan 2-0 Ghana : Abdelrahman et Al Tash enfoncent les Black Stars

Le Soudan a ravivé ses chances de qualification pour la CAN en s'imposant 2-0 face au Ghana dans le groupe F. Ahmed Al Tash a marqué le premier but à la 62e minute, suivi par Mohamed Abdelrahman qui a doublé la mise à la 65e minute. Grâce à cette victoire, le Soudan grimpe à la deuxième position du groupe avec 7 points, tandis que le Ghana, avec seulement 2 points, voit ses espoirs de qualification s'évanouir.

Soudan du Sud 1-2 Ouganda : un but contre son camp donne la victoire à l'Ouganda

L'Ouganda a remporté sa rencontre contre le Soudan du Sud sur le score de 2-1 dans le groupe K, grâce à un but contre son camp d'Alfred Leku, qui a été déterminant. Denis Omedi a ouvert le score pour les Cranes dès la 15e minute, mais Yohanna Juma a remis les deux équipes à égalité à la 21e minute avec un tir spectaculaire. À la 66e minute, une erreur défensive a permis à l'Ouganda de marquer à nouveau, offrant ainsi aux Cranes leur troisième victoire de la campagne. L'Ouganda se positionne en tête du groupe avec 10 points, tandis que le Soudan du Sud se retrouve en dernière position avec 0 point après quatre rencontres.

Tchad 0-1 Zambie : Musonda marque et la Zambie continue sa route

La Zambie a réussi à décrocher une victoire essentielle de 1-0 face au Tchad dans le groupe G, grâce à un but de Kennedy Musonda inscrit à la 70e minute. Bien qu'un penalty ait été arrêté par Toaster Nsabata à la 85e minute, empêchant le Tchad d'égaliser, les Chipolopolo ont su préserver leur avance pour obtenir les trois points. Actuellement, la Zambie occupe la deuxième place du groupe avec sept points, tandis que le Tchad reste sans victoire, se classant dernier avec deux points.

Lesotho 0-2 Gabon : Babicka et Effaghe à l'honneur

Le Gabon a atteint la deuxième position du groupe B suite à sa victoire 2-0 contre le Lesotho. Shavy Babicka a signé le premier but à la 55e minute, suivi par Rody Effaghe qui a concrétisé la victoire à la 84e minute avec un tir à bout portant. Grâce à ce succès, les Panthères totalisent 7 points, alors que le Lesotho se retrouve en dernière position du groupe, avec seulement un point après quatre matchs.