Algérie: « Un peuple, uni dans la culture créant pour le monde » à la 2eme édition du CANEX WKND 2024

L’Algérie abritera du 16 au 19 octobre 2024 la deuxième édition du Creative Africa Nexus Weekend (CANEX WKND 2024) au Palais des Expositions (SAFEX) à Alger. Cette rencontre réunira certains des acteurs les plus réputés d’Afrique dans le cinéma, la musique, la mode, la littérature, les arts visuels, le sport et la gastronomie, sous le thème « Un peuple, uni dans la culture, créant pour le monde ».

Cet événement d’envergure, fruit d’une collaboration entre la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et l’Union africaine, s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à attirer des milliers de talents émergents et d’artistes de renommée internationale de toute l’Afrique et de la diaspora.

Cette deuxième édition vise à approfondir les conversations d’affaires inter-entreprises, entre entreprises et gouvernements.

En effet, ce rendez-vous de quatre jours inclut le rassemblement d’acteurs continentaux et mondiaux pour présenter et exposer leurs biens et services, et pour explorer les opportunités commerciales et d’investissement au sein de l’économie créative en pleine expansion.

Pour le président d’Afreximbank, Benedict Oramah, cet événement particulier permettra de mettre en valeur les progrès qui ont été réalisés et de fournir la plateforme dont les professionnels de la création ont besoin pour commencer à rompre avec la marginalisation continue de l’Afrique dans l’industrie.

Ainsi, il espère qu’au-delà de l’exposition, l’initiative CANEX, qui est le renforcement des capacités, créant une plateforme de collaboration entre les praticiens créatifs dans le contexte d’une Afrique mondiale et abordable, sera approfondie.

Après le succès des événements précédents organisés à Durban, Abidjan et au Caire, cette deuxième édition se tiendra à Alger.

Rappelons que CANEX à IATF 2023 a accueilli des délégués de tout le continent représentant une diversité de secteurs créatifs et participant ainsi à une rencontre qui a abrité plus de 21 spectacles en direct,115 intervenants, des leaders et des experts de l’industrie. A cet effet, ils ont organisé 13 sessions de master classes ainsi qu’un défilé de mode impressionnant et des vitrines gastronomiques passionnantes, en plus d’une exposition et d’un marché pétillants.