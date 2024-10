Afrique: Ouverture à Alger de la 2eme édition du Creative Africa Nexus Weekend

La 2eme édition du Creative Africa Nexus Weekend (CANEX WKND 2024) a été ouverte mercredi soir dans la capitale algérienne, avec la participation de plusieurs artistes-chanteurs, danseurs et peintres venus de différents pays, notamment du Kenya, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda ou encore du pays hôte.

La ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, a représenté Son Excellence M. Nadir Larbaoui, Premier ministre de la République Démocratique et Populaire d’Algérie, lors de cet événement qui se poursuivra jusqu’au 19 octobre à la Société Algérienne des Foires et des Expositions (Safex), dans la capitale algérienne.

La cérémonie d’ouverture de ce rassemblement culturel a été marquée notamment par les discours inauguraux présentés par le Professeur Benedict Oramah, Président de l’Afreximbank et de son Conseil d’Administration, celui de l’honorable Commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, de son Excellence l’Ambassadeur Minata Cessouma Somate de la Commission de l’Union Africaine ainsi que par la présence de Imane Khelif, boxeuse algérienne et championne olympique des moins de 66 kg en 2024.

En plus des segments ministériels et des représentants d’Afreximbank et de la Commission de l’Union africaine, le CANEX de cette année a pour objectif de créer une plateforme unique destinée à faciliter les affaires, les investissements, la collaboration, les partenariats et l’inspiration parmi les acteurs créatifs de l’ensemble de la chaîne de valeur.

Depuis ses débuts il y a quatre ans, « le CANEX WKND et le CANEX à l’IATF associés, sont devenus des événements importants dans le calendrier des Industries créatives du continent », a indiqué le professeur Benedict Oramah.

Selon lui, elles sont ainsi devenues des plateformes incontournables pour mettre en valeur la richesse et la diversité de l’héritage culturel et de l’ingéniosité créative de l’Afrique. A l’en croire, ils ont servi de tremplin pour apporter des contenus créatifs africains, de la périphérie vers le centre, en permettant une commercialisation et une création de valeurs efficaces.

C’est dans cette optique que l’Ambassadeur Minata Cessouma Somate de la Commission de l’UA s’engage à soutenir l’initiative CANEX.

Cependant, le professeur Oramah a souligné que les opportunités dans les industries créatives africaines sont nombreuses, mais demeurent sous-exploitées en Afrique. « C’est pourquoi Afreximbank a adopté une approche proactive pour catalyser cette industrie. »

En effet, ce qui a commencé avec une focalisation étroite sur la musique, les films et la mode s’est maintenant élargi pour inclure le sport, la gastronomie et la littérature, a-t-il ajouté lors de son discours inaugural.

Il souligne également que le travail réalisé au sein de CANEX constitue un élément essentiel dans la réalisation de leur objectif stratégique de transformer le commerce dans le continent pour le bénéfice des Africains.

Dans cette même lignée, il a annoncé que le CANEX WKND constitue un prélude essentiel à la 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF2025), qui se déroulera dans la ville d’Alger en septembre de l’année prochaine.

D’autre part, cette deuxième édition révélera le lauréat du Prix Afrique, qui a été fièrement annoncé l’année dernière lors de l’événement CANEX à IATF au Caire.

Le programme comprendra également des ateliers littéraires, des masterclasses, des expositions, des sommets et des projections de films animés par les participants et les intervenants de cet événement dédié à l’industrie culturelle.