Afrique: Abidjan Border Forum2024- La commission de l'Ua invite à la ratification de la Convention de Niamey

Experts, universitaires, partenaires techniques, financiers et acteurs de la société civile impliqués dans la gouvernance des frontières sont en conclave depuis ce 23 et ce jusqu’ au 25 Octobre 2024 au Parc des expositions d’ Abidjan- Port Bouet. Ce dans le cadre de Abidjan Border Forum 2024(ABF2024), une plateforme d’échange sur la gouvernance des frontières coorganisée par la Commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire(Cnf-ci) et la Commission de l’Union africaine( UA).

A l’ouverture des assises, c’est l’ambassadeur Bankolé Adeoyé, Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l’Union africaine qui a prononcé, au nom de Sem Moussa Mahamat Faki, le président de la Commission de l’UA, le discours inaugural sur le thème principal d’ABF2024:« Frontières vertes : entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité »

A la tribune, l’ambassadeur Bankolé Adeoyé, a félicité les initiateurs de cette plate-forme, non sans inviter les participants à inscrire la problématique de la gouvernance des frontières en Afrique, dans la vision de l’Agenda 2063 de l’UA, à travers le Programme des frontières de l’Ua( Pfua-Giz). Aussi, il a invité les Etats africains qui ne l’ont pas encore fait, à ratifier la Convention de Niamey sur les frontières. Cette convention, faut-il préciser vise à promouvoir la coopération transfrontalière et à garantir le règlement pacifique des différends frontaliers

Le soutien des Partenaires techniques et du gouvernement ivoirien salué

Bien avant, le Préfet Hors Grade, Diakalidia Konaté, Secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire, par ailleurs Commissaire général de ABF2024, a salué l’engagement du Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur de la paix non seulement dans sous-région, mais aussi en Afrique.

« Il y a deux ans, plus précisément du 18 au 20 octobre 2022 s’est tenu Abidjan Border Forum 2022. L’organisation de ce forum répondait à des objectifs locaux, sous régionaux et continentaux bien précis. Dès son opérationnalisation en janvier 2020 à travers la mise en place de son Secrétariat exécutif, la commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire a mené des études dans les zones frontalières ivoiriennes. Ces études ont mis en exergue, plusieurs défis à relever en urgence. Il s’agit des défis de gouvernance, de sécurité, de prévention des conflits, de cohésion sociale et surtout de développement socio-économique durable de nos zones frontalières. Or, épousant les directives du Programme frontière de l’Union Africaine (PFUA- GIZ), le Secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire s’est résolument inscrit, à travers ses actions, dans une vision de gouvernance intégrée des frontières terrestre, aérienne et maritime ivoiriennes et une approche holistique, en vue d’apporter des réponses durables à tous ces défis. », a- t-il rappelé.

Par ailleurs, la menace sécuritaire, du fait des groupes terroristes qui se déploie à grande échelle dans la sous-région ouest-africaine a fait des zones frontalières, des points d’appui de leur expansion, en raison de la fragilité de celles-ci. Les attaques terroristes à la frontière de la Côte d’Ivoire avec le Burkina Faso en 2021, illustraient fort éloquemment cette situation. A cette menace terroriste venant du nord, il faut ajouter la piraterie maritime qui met à mal nos frontières maritimes, notamment dans le golfe de Guinée.

Aussi, la question de l’aménagement et du développement des zones frontalières occupe depuis quelques années, une bonne place dans les politiques publiques des pays africains. Ainsi, « le Programme Frontière (PFUA) et les initiatives des communautés économiques régionales (Cédéao, Uemoa…) constituent des évolutions notables dans l’approche stratégique des sous-régions africaines », a ajouté M. Konaté.

Pour le Commissaire général d’ABF2024, « Il est donc évident qu’une meilleure gouvernance et un développement socio-économique harmonieux et durables des zones frontalières constituent un rempart essentiel, pour faire face à la fragilité des zones frontalières, notamment concernant la menace terroriste, et un levier important de leur développement et de nos États. »

D’où, l’idée l’initiative de la création d’un forum international sur les frontières que nous avons dénommé « Abidjan Border Forum », dont le thème central pour la première édition était : « frontières et sécurité collective ».

Au nom du Commissariat général du Forum, il a adressé ses reconnaissances à la Commission de l’Union Africaine pour la décision de co-organiser la présente édition d’Abidjan Border Forum avec la Côte d’Ivoire, et pour le soutien de taille qu’elle apporte, pour la tenue de ce forum panafricain réservé spécialement aux acteurs frontaliers, notamment africains. Sans oublier les partenaires techniques et financiers, la GIZ/PFUA, les organisations du Système des Nations Unies, l’Union européenne, l’Usaid, les organisations sous-régionales africaines (CEDEAO, l’UEMOA, la CEAC, la SADEC) et les ONGs internationales.

L’engagement de la Commission de la Cédéao réaffirmé

Pour sa part, madame Touré Massandjé Liste, commissaire de la Cédéao en charge des affaires économiques et de l’agriculture, représentant le président de la Commission de la Cédéao, abondant dans le même sens, a dit tout le soutien de cette organisation régionale à cette plate-forme où sont débattues les problématiques liées à la gouvernance des frontières en Afrique.

« ABF2024 est une excellente opportunité pour plancher sur les questions liées à la gouvernance de nos frontières. Vue la complexité de la gestion de nos frontières, la Cédéao est résolument engagée et ABF répond à sa vision. Aussi, le thème principal qui est d’actualité, est un appel solennel aux défis du moment » a dit Touré Massandjé.

Empêché, le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé, était représenté par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et de l’intérieur, le Général Vagondo Diomandé. Au nom du gouvernement ivoirien, il a félicité les partenaires à ce forum qui ouvre une belle lucarne à l’UA pour mieux faire connaitre le PFUA-GIZ « La Côte d’Ivoire est résolument engagée dans le maintien de la paix en Afrique. Merci au préfet hors grade Diakalidia Konaté, le Secrétaire exécutif de la Cnf-ci pour la mise en œuvre de la politique de gouvernance des frontières ivoiriennes, afin de faire des zones frontalières, des espaces de paix et de développement » a conclu le ministre Vagondo Diomandé

Légende photo : Photo de famille des officiels présents à la cérémonie d’ouverture ( Photo : Cnf-ci)