Congo-Brazzaville: Lutte contre la poliomyélite - Le Rotary club Pointe-Noire organise une marche de sensibilisation

En prélude à la célébration ce 24 octobre de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, la marche de solidarité et de sensibilisation à cette maladie, qui a eu lieu le 19 octobre, a réuni les rotariens avec les personnes vivant avec handicap. L'activité a démarré à la grande gare et s'est achevée à la place du Rotary club (ex-rond-point Tractafric).

«En finir avec la polio», c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. L'évènement créé par le Rotary International est une occasion pour les membres de cette organisation (les rotariens), les défenseurs de la santé publique et tous ceux qui souhaitent voir un monde sans polio, de se rassembler, de reconnaître les progrès et de passer à l'action pour en finir avec cette maladie. La journée permet également de sensibiliser l'opinion à l'importance de la vaccination contre elle. Pour contribuer à éradiquer la polio chaque année, les Rotary Club de Pointe-Noire organisent une marche de solidarité et de sensibilisation à cette maladie désastreuse et apportent leur soutien aux personnes victimes par des dons de tricycles.

Placée sous la direction de Magalie Baillorge Loembet, présidente du Rotary club Pointe-Noire Doyen, et de Rachel Rizet, présidente du Rotary club Pointe-Noire Ndjindji, la marche de solidarité a réuni les rotariens avec les personnes vivant avec handicap que le Rotary Pointe-Noire soutient. «Tous les ans, nous menons des actions contre la polio. Depuis 30 ans, le Rotary aide massivement pour enrayer cette maladie. En tant que Rotary, nous avons sept axes stratégiques à respecter et la maladie en fait partie. Par cette marche, nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice », a confié Magalie Baillorge Loembet. La marche a été également l'occasion pour Rachel Rizet de rappeler les efforts du Rotary international pour éradiquer la poliomyélite. «Le Rotary a contribué à hauteur de 2 milliards 500 millions d'euros pour lutter contre cette maladie. Grâce aux rotariens, dans le monde, plus de 2 milliards 600 millions d'enfants ont reçu un vaccin oral contre la polio. Et aujourd'hui, nous avons réussi à éradiquer cette maladie à 99,9% , mais nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas trouvé le vaccin», a-t-elle poursuivi.

%

Satisfait de cette activité, Joseph Bamboula a invité d'autres organisations et structures de la place à imiter les Rotary club à faire preuve de solidarité en menant des actions devant contribuer à la lutte contre la polio et à les soutenir. «De telles initiatives permettent à la société d'aller de l'avant », a-t-il estimé. Des médailles ont été remises aux participants handicapés qui ont découvert, pendant la marche, le grand gant de boxe installé à la Côte sauvage pour annoncer le gala de boxe caritatif intitulé « Un coup de poing pour un coup de main ». L'évènement qui sera organisé, le 16 novembre prochain, par le Rotary club Pointe-Noire Doyen vise à récolter, grâce à la vente des mini-gants, des fonds devant permettre de faire un don de forage. « C'est le champion du gala de boxe qui choisira le lieu où sera érigé ledit forage dans les alentours de Pointe-Noire », a informé Magalie Baillorge Loembet. Notons qu'outre son projet phare concernant l'éradication de la poliomyélite dans le monde, le Rotary club, association dont les membres sont bénévoles, mène des actions professionnelles, humanitaires et éducatives.