Afrique de l'Est: Le Kenya et l'Ouganda vaccinent 6,5 millions d'enfants contre la polio

communiqué de presse

Nairobi, Kampala — Entre le 3 et le 6 octobre 2024, plus de 6,5 millions d'enfants ont été vaccinés dans le cadre d'une campagne synchronisée de lutte contre la poliomyélite organisée par le Kenya et l'Ouganda. Cette action transfrontalière réussie a commencé par un lancement coordonné de la campagne dans les districts de Bungoma, au Kenya, et de Mbale, en Ouganda.

Les deux pays ont établi un précédent lors de leur récente campagne de vaccination synchronisée contre la poliomyélite, menée cette semaine et qui a ciblé des régions transfrontalières à haut risque. En organisant cette activité aux mêmes dates et en partageant des informations en temps réel, les deux pays ont veillé à ce que les enfants de moins de cinq ans vivant dans ces zones vulnérables soient atteints de manière efficace, réduisant ainsi le risque de transmission transfrontalière du virus.

Cet effort conjoint est le résultat de détections récentes du virus au Kenya (six poliovirus pour la seule année 2024) et en Ouganda (un virus signalé cette année par la surveillance environnementale), et reflète le principe plus large selon lequel aucun enfant ne devrait être laissé sans protection simplement parce qu'il vit à proximité d'une frontière internationale.

« Nos agents de santé vaccineront chaque enfant contre la polio en faisant du porte-à-porte. La vaccination a permis d'éradiquer de nombreuses maladies en Ouganda. Nous remercions tous nos partenaires pour le soutien qu'ils nous apportent afin d'assurer un avenir sans poliomyélite. Protégez vos enfants de la paralysie et vaccinez-les dès aujourd'hui. » a déclaré le Dr Daniel Kyabayinze, Directeur de la santé publique au Ministère de la santé de l'Ouganda.

Les autorités sanitaires ont par conséquent mis en place des stratégies communes non seulement au niveau national au Kenya et en Ouganda, mais aussi au niveau régional, en mettant l'accent sur les dix districts limitrophes des deux pays, qui couvrent un total de 772 km.

« Le virus se propage rapidement dans la région de l'Afrique de l'Est, exposant nos enfants, en particulier ceux âgés de 5 ans ou moins, au risque de contracter cette maladie incurable et pourtant évitable par la vaccination », a affirmé le Dr Charles Njuguna, Représentant de l'Organisation mondiale de la Santé en Ouganda.

Cette approche a reposé sur une microplanification : cartographie des communautés transfrontalières, des voies de migration, des points d'entrée et de sortie transfrontaliers et des itinéraires de transit pour chaque installation transfrontalière.

« L'épidémie de poliomyélite qui sévit actuellement en Afrique de l'Est est alimentée par d'importants mouvements de populations à haut risque entre les pays. La décision des pouvoirs publics kenyan et ougandais de mener deux campagnes synchronisées du 2 au 6 octobre et du 6 au 10 novembre est un effort louable soutenu par le partenariat de l'IMEP ». - a affirmé Charles Korir, coordonnateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite au Kenya.

Cette initiative de collaboration s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large soutenue par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d'autres partenaires de l'IMEP, visant à combler les lacunes en matière de vaccination et à relever le défi persistant des enfants « zéro dose », c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais été vaccinés. Le Kenya et l'Ouganda ont convenu que l'éradication de la poliomyélite ne pouvait être réalisée de manière isolée, et leur collaboration est une forte illustration de la manière dont la coopération régionale peut contribuer à la réalisation des objectifs de santé publique.

La poliomyélite ne connaît pas de frontières et la lutte pour l'éradiquer ne devrait pas en connaître non plus. Les communautés transfrontalières, en particulier celles qui vivent dans des régions isolées ou nomades, sont exposées à un risque accru d'infection en raison de leur mobilité et de la porosité des frontières internationales. C'est pourquoi la coordination des efforts de vaccination entre pays voisins est essentielle pour atteindre une couverture vaccinale complète, afin d'éviter le risque de paralysie dû au virus.

Alors que le monde se rapproche de l'éradication de la poliomyélite, cette action synchronisée sera essentielle pour garantir qu'aucune poche du virus ne subsiste dans ces zones difficiles d'accès. Les efforts coordonnés du Kenya et de l'Ouganda permettent de protéger non seulement leurs propres populations, mais contribuent également à la sécurité sanitaire mondiale en empêchant le virus de se propager au-delà de leurs frontières.

Cette collaboration sert de modèle à d'autres pays confrontés à des défis similaires. En continuant à accorder la priorité à la synchronisation transfrontalière des vaccinations, le Kenya, l'Ouganda et leurs partenaires du secteur de la santé ouvrent la voie à un avenir sans poliomyélite pour tous.