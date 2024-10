Afrique: Proclamation sur la Journée des Nations unies de 2024

document

Voilà bientôt 80 ans, nos prédécesseurs se sont réunis pour la première Assemblée générale des Nations unies. Le cœur lourd des horreurs de la Seconde Guerre mondiale et les épaules chargées des espoirs de l’humanité, ils ont ouvert l’Assemblée générale en déclarant : « Le monde entier attend maintenant nos décisions, […] il attend de nous que nous montrions notre capacité à régler nos difficultés. » Aujourd’hui, nous pensons à l’histoire de cette institution historique. Et, ensemble, nous nous réengageons à la soutenir et à la renforcer pour relever les défis de notre époque.

Sous mon administration, les États-Unis ont joué un rôle de premier plan aux Nations unies – et mobilisé une campagne mondiale ayant pour objet de promouvoir les valeurs démocratiques, de protéger les droits de la personne et de faire face aux problèmes auxquels notre monde est confronté. Nous nous sommes notamment dressés contre l’agression brutale de l’Ukraine par la Russie et contre l’attaque terroriste ignoble d’Israël par le Hamas. Aux Nations unies, nous œuvrons à l’obtention d’un cessez-le-feu à Gaza et à la libération d’otages, et nous faisons pression pour accroître l’accès et l’aide humanitaires. Les États-Unis ont également joué un rôle déterminant en contribuant à apporter de la sécurité au peuple haïtien ainsi qu’en s’attaquant au conflit et à la situation humanitaire désastreuse au Soudan, où des millions de personnes sont déplacées et confrontées à la famine.

Mais nous savons que les gens ont besoin de quelque chose de plus que l’absence de guerre. Il faut qu’ils aient la possibilité de vivre dans la dignité. Il faut qu’ils soient protégés des ravages du changement climatique, de la faim et de la maladie. C’est pourquoi mon administration a investi plus de 150 milliards de dollars en vue d’accélérer les progrès sur les Objectifs de développement durable, notamment pour mettre fin à la pauvreté, éliminer la faim, promouvoir la santé et le bien-être, et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons également forgé un consensus historique autour de la toute première Résolution de l’Assemblée générale sur l’intelligence artificielle aux fins d’aider les populations du monde entier à exploiter le potentiel de cette technologie et à en atténuer les risques.

%

En ce qui concerne l’avenir, les pays doivent œuvrer ensemble pour continuer de réformer les Nations unies de façon à ce qu’elles soient plus efficaces. Les États-Unis continueront de plaider en faveur de Nations unies plus fortes et plus inclusives, y compris d’un Conseil de sécurité des Nations unies réformé et élargi. Le Conseil de sécurité, tout comme les Nations unies elles-mêmes, doit se concentrer sur l’établissement de la paix, la conclusion d’accords pour mettre fin aux guerres et aux souffrances, l’arrêt de la prolifération des armes les plus dangereuses et la stabilisation des régions en difficulté.

Enfin, le travail des Nations unies est effectué par des travailleurs humanitaires, des professionnels du développement, des soldats de la paix et des membres de missions politiques spéciales courageux et engagés. Chaque jour, ils risquent leur vie pour sauver celle des autres, en entreprenant des tâches souvent dangereuses. À l’instar des nations du monde entier, les États-Unis saluent leurs sacrifices et ceux de leurs familles.

Aujourd’hui et chaque jour, souvenons-nous que les forces qui nous unissent sont plus fortes que celles qui nous séparent. Continuons de travailler ensemble pour libérer le potentiel de l’humanité et donner aux gens la possibilité de vivre librement, de penser librement, de respirer librement et d’aimer librement. Et face aux défis difficiles, prouvons que nous sommes capables de construire ensemble un monde meilleur.

PAR CONSÉQUENT, MOI, JOSEPH R. BIDEN JR, président des États-Unis d’Amérique, en vertu de l’autorité qui m’est conférée par la Constitution et les lois des États-Unis, proclame par la présente le 24 octobre 2024, Journée des Nations unies. Je demande instamment aux gouverneurs des États-Unis et de leurs territoires, ainsi qu’aux responsables de toutes les autres régions sous le drapeau des États-Unis, de célébrer la Journée des Nations unies par des cérémonies et des activités opportunes.

EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature en ce vingt-troisième jour d’octobre de l’année de grâce deux mille vingt-quatre et la deux cent quarante-huitième de l’indépendance des États-Unis d’Amérique.

JOSEPH R. BIDEN JR.