Sénégal: Journée des Nations unies - La paix et la sécurité internationale au centre des débats

La journée des Nations Unies a été célébrée ce 24 octobre 2024 à Dakar au Sénégal en présence des membres du système onusien, du corps diplomatique , des coordonnateurs résidents, des élèves et étudiants, de la société civile, du secteur privé et des membres du gouvernement sénégalais sous la houlette du Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui a représenté Mme Yacine Fall, Ministre de l’intégration Africaine et des Affaires Étrangères.

Le thème retenu pour cette année est : « Le Pacte pour l’avenir : Revitaliser le multilatéralisme et aligner les approches de l’ONU sur les besoins des générations actuelles et futures ». A cet égard, Dr Abdourahmane Diouf, au nom du gouvernement sénégalais, a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la paix qui aux périls de leurs vies, les idéaux des Nations unies en bandoulière ont contribué à replacer au cœur de « nos préoccupations prioritaires, la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits de l’homme, trois piliers qui servent de viatique à l’action des Nations unies ».

Selon lui, ses efforts sont entourés de difficultés majeures telles que le terrorisme, les crimes organisés, les crises humanitaires, le retard dans la mise en œuvre du développement durable à l’horizon 2030, la montée des puissances et idéologies nationalistes, les pratiques unilatérales, la banalisation de l’impunité auquel l’ONU fait face dans son ambition de léguer aux générations futures un monde meilleur.

Devant ces états de fait, il a pris l’exemple de la tragédie en cours à Gaza depuis plus d’un an « sous le regard impuissant de la communauté internationale qui en constitue une parfaite illustration ».

Ainsi, « Je saisie cette occasion solennelle pour renouveler notre solidarité au peuple palestinien et pour réaffirmer notre appel à un cessez le feu immédiat et durable, mais également pour réitérer notre attachement indéfectible à la solution des deux États », a-t-il déclaré.

Pour rappel, lors du sommet de l’avenir le 22 septembre 2024, les dirigeants mondiaux ont adopté un pacte pour l’avenir qui inclut un pacte numérique mondial et une déclaration sur les générations futures.

Ce pacte est l’aboutissement d’un processus de plusieurs années visant à adapter la coopération internationale aux réalités d’aujourd’hui et aux défis de demain, d’où l’importance du thème de cette année qui coïncide avec la 79éme anniversaire de l’ONU.

Pour Mme Yacine Fall, cette journée se focalise sur le parcours du futur qui a été adopté à l’Assemblée nationale des Nations Unies. Ainsi, c’est dans un contexte spécial pour le Sénégal, qu’arrive cette célébration, puisque la semaine dernière, le Président SEM Bassirou Diomaye Faye a présenté le référentiel de politique publique du Sénégal à l’horizon 2050, a-t-elle indiqué.

Ceci pour dire que cette vision est totalement en phase avec le pacte du futur qui a été voté au sein des Nations unies. « Nous sommes ici pour célébrer cette journée et pour rappeler que les Nations unies, ce sont les peuples, avec un agenda de droits humains, de paix et de développement », a souligné Mme le ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Etrangères. Selon elle, ils ont un rôle très important à jouer dans la mise en œuvre de la réalisation du référentiel de politique publique. Dès lors , elle a indiqué que le travail se fera sous la supervision de la Coordination du système des Nations unies pour que chaque agence fasse de son mieux pour que la réalisation du référentiel soit visible et palpable.