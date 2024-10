Gabon: Référendum - Jean Pierre Douckaga Kassa et les siens sur le terrain pour la sensibilisation à Tchibanga

À Tchibanga dans le sud-ouest du Gabon, la résidence de l'ancien Ministre Jean Pierre Douckaga Kassa, au quartier Ibanga a refusé du monde ce samedi 26 Octobre 2024.

"Tatha" comme aiment l'appeler les populations de Massanga, accompagné de ses frères Jean Charles Yembit Yembit et Chrysanthe Boussamba, ont réuni, à travers une rencontre dite citoyenne, les habitants des 11 quartiers de la capitale provinciale de la Nyanga et du département de Mougoutsi pour les sensibiliser et leur expliquer le contenu de la nouvelle constitution avant de les inviter à adopter une attitude responsable le 16 Novembre prochain, jour du vote référendaire.

"Nous nous sommes retrouvés à Tchibanga en prélude à la campagne sur le référendum qui va arriver dans une semaine. Il était bon que nous retrouvions nos parents, nos papas, nos mamans pour que nous discutions de la Constitution qui a été mise en place. Nous avons échangé avec eux, ils avaient des questionnements, ils avaient besoin que nous éclairions quelques zones d'ombres. Nous leur avons donné des explications nécessaires du contenu de la nouvelle Loi fondamentale. Et aujourd'hui en vérité, nous ne sommes pas encore en campagne, mais il était important de montrer aux populations l'évolution de notre nouvelle Mère des lois. Puisqu'elle a évolué positivement. Nous leur avons demandé de bien lire cette Constitution et de voter en âme et conscience" a déclaré Jean Pierre Douckaga Kassa.

Cette rencontre a été précédée de celle avec les chefs des quartiers et des notables de la ville de Tchibanga. Pour rappel, la campagne électorale s'ouvre le 06 novembre, le collège électoral sera convoqué une semaine plus tard, c'est-à-dire le 16 novembre 2024.