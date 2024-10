Maroc: Campagne nationale de vérification du statut vaccinal et de rattrapage vaccinal pour les moins de 18 ans, du 28 octobre au 17 novembre

Rabat — Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé, lundi, une campagne nationale de vérification du statut vaccinal et de rattrapage vaccinal au profit des enfants de moins de 18 ans.

Cette campagne, qui se poursuit jusqu'au 17 novembre prochain, a été lancée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Habous et des Affaires islamiques, ainsi qu'avec divers partenaires locaux dans le cadre de la consolidation des acquis du Maroc en matière de vaccination et de lutte contre les maladies épidémiques, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

"Cette campagne nationale de vaccination concerne le rattrapage vaccinal des enfants de moins de 18 ans contre certaines maladies infectieuses, particulièrement la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Elle vise à vérifier que toutes les doses de vaccins contre ces maladies ont bien été administrées aux enfants selon leur âge comme recommandé par le calendrier national de vaccination", précise le ministère.

L'objectif principal de cette campagne est de combler les lacunes immunitaires chez les enfants âgés de moins de 18 ans, par la vérification du statut vaccinal chez au moins 95% de la population cible et d'assurer le rattrapage vaccinal le cas échéant, souligne le communiqué.

%

"Cette campagne concerne à la fois les enfants scolarisés et non scolarisés, en combinant plusieurs stratégies d'intervention, en effet, la vérification du statut vaccinal des enfants scolarisés âgés de 5 à 18 ans se fera au niveau des établissements scolaires, tandis que pour les enfants de moins de 5 ans et pour les enfants non scolarisés âgés de 5 à 18 ans, la vérification systématique se fera au niveau des centres de santé. Par ailleurs, la vaccination des enfants se fera uniquement au niveau des établissements de soins de santé primaire", note la même source.

A cet effet, le ministère affirme avoir mobilisé les ressources humaines et logistiques nécessaires et prévu des mesures de communication et de sensibilisation à l'échelle nationale et régionale, impliquant les partenaires institutionnels et communautaires afin d'aboutir aux objectifs escomptés et de garantir le succès de cette campagne nationale à travers les différentes régions et provinces du Royaume.

À cet égard, le ministère incite toutes les familles, en particulier les parents et les tuteurs d'enfants, à se mobiliser et à contribuer positivement à la réussite de cette campagne, conclut le communiqué.