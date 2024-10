Burkina Faso: Un massacre met en évidence l'urgence de protéger les civils

communiqué de presse

Les autorités devraient diligenter une enquête approfondie sur le crime de guerre commis par un groupe armé islamiste à Barsalogho et s'assurer de la reddition de comptes

Un groupe armé islamiste a massacré au moins 133 personnes dans la ville de Barsalogho au Burkina Faso le 24 août 2024, en grande partie des civils contraints par des militaires de creuser une tranchée pour protéger cette ville où se situe une base militaire.

Ce massacre est le dernier exemple en date des atrocités commises par des groupes armés islamistes contre des civils que le gouvernement a exposé à des risques inutiles.

Le Burkina Faso devrait cesser d'exposer les civils à des risques inutiles, y compris en les forçant à travailler dans des zones de guerre.

(Nairobi) - Le massacre d'au moins 133 personnes par un groupe armé islamiste témoigne de l'insuffisance des efforts du gouvernement du Burkina Faso pour protéger les civils, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités devraient mener rapidement une enquête approfondie sur le massacre perpétré dans la ville de Barsalogho, située dans la province de Sanmatenga, et traduire les responsables en justice.

Le 24 août 2024, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda, a attaqué des centaines de civils qui creusaient une tranchée militaire pour protéger la ville de Barsalogho, qui abrite une base militaire. Les assaillants ont également tiré sur de nombreux autres civils à proximité de la tranchée. Human Rights Watch a confirmé, grâce à l'analyse de vidéos et à des témoignages, qu'au moins 133 personnes ont été tuées, dont des dizaines d'enfants, et qu'au moins 200 autres ont été blessées.

%

« Le massacre de Barsalogho est le dernier exemple en date des atrocités commises par des groupes armés islamistes contre des civils que le gouvernement a exposés à des risques inutilement », a déclaré Carine Kaneza Nantulya, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. « Les autorités devraient de toute urgence prioriser la protection des civils, traduire les auteurs de ces crimes en justice et veiller à ce que les victimes et leurs familles reçoivent une assistance médicale adéquate et d'autres formes de soutien. »

Le 25 août, le GSIM a revendiqué la responsabilité de l'attaque, un crime de guerre évident, affirmant que ses forces avaient tué 300 membres de l'armée burkinabè et de milices affiliées. Dans sa réponse du 10 octobre à une lettre de Human Rights Watch, le ministre burkinabè de la Justice a reconnu que des soldats et des auxiliaires civils de l'armée appelés Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) avaient été tués en même temps que des civils lors de l'attaque, sans pourtant fournir de bilan des victimes.

Entre le 26 août et le 20 septembre, Human Rights Watch a mené des entretiens avec 12 témoins de l'attaque, dont certains ont été blessés. Human Rights Watch a également vérifié quatre vidéos apparemment filmées par des combattants du GSIM et diffusées sur les réseaux sociaux ou envoyées à Human Rights Watch.

Des témoins ont déclaré que le 24 août vers 10 heures du matin, de nombreux combattants du GSIM à moto, armés de fusils d'assaut de type Kalachnikov et de mitrailleuses, ont attaqué des centaines de civils qui travaillaient au prolongement de la tranchée défensive sur un site situé au nord-est du centre de Barsalogho. Les témoins ont déclaré que les combattants, qui portaient des uniformes militaires ou des vêtements civils avec un turban sur la tête, ont tiré de manière indiscriminée sur les civils, tout en se déplaçant le long de la tranchée et en exécutant ceux qui étaient encore en vie.

Un homme âgé de 39 ans, qui a perdu cinq membres de sa famille dans l'attaque, a déclaré : « Ils sont arrivés à moto, deux sur chaque. Dès qu'ils se sont approchés de la tranchée, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré sans interruption, comme s'ils avaient beaucoup de munitions. Les gens tombaient comme des mouches. J'ai réussi à sortir de la tranchée en l'escaladant, je ne sais pas comment j'ai fait, parce qu'ils tiraient sur tout le monde.... Ils sont venus nous exterminer. Ils n'ont épargné personne. »

La tranchée est en construction depuis 2022. Des témoins ont déclaré que des soldats basés à Barsalogho ont forcé des hommes de la ville à creuser le nouveau tronçon de la tranchée sans les payer. Ils ont ajouté que nombre d'entre eux avaient d'abord refusé de le faire pour diverses raisons, notamment parce qu'ils n'étaient pas rémunérés, qu'ils pensaient que creuser était dangereux ou qu'ils avaient été alertés le jour même de l'attaque que des hommes armés s'approchaient de Barsalogho. Les soldats, ont-ils expliqué, les ont toutefois contraints à effectuer ce travail en les menaçant et en les frappant.

« Le jour de l'attaque, des soldats sont venus chez moi et m'ont ordonné d'aller creuser la tranchée », a déclaré un agriculteur âgé de 52 ans. « Je ne voulais pas y aller parce que je pensais que c'était risqué, mais ils m'ont frappé avec une corde et forcé à y aller. »

Le droit international humanitaire, qui s'applique au conflit armé au Burkina Faso, interdit le travail forcé non rémunéré ou abusif. Le ministre burkinabè de la Justice, dans sa réponse à Human Rights Watch, a déclaré que le travail forcé est interdit par la loi burkinabè et que « les témoignages selon lesquels les militaires auraient forcé les populations à creuser la tranchée ne sont pas avérés ».

Depuis l'attaque du 24 août, des équipements lourds ont été utilisés pour construire des sections supplémentaires de la tranchée, qui entoure la ville de Barsalogho. « Après l'attaque, les activités de construction de la tranchée se sont poursuivies », a indiqué un habitant âgé de 28 ans. « C'est le capitaine Meda et ses hommes qui ont continué à creuser la tranchée avec des engins. C'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. »

Dans une réponse du 18 septembre à Human Rights Watch, le Comité chariatique du GSIM a tenté de justifier l'attaque, affirmant que même si les personnes ciblées étaient forcées de creuser la tranchée, « ce ne serait pas une excuse pour les épargner. Quiconque ... est fidèle à ce régime ... mérite d'être tenu responsable ».

Des témoins ont déclaré que le 24 août, les combattants du GSIM n'ont pas attaqué la base militaire de Barsalogho, située à environ 4,5 kilomètres du lieu de l'attaque, et comprenant une force allant jusqu'à 100 soldats. Ils ont ajouté que lorsque l'attaque a commencé, moins de 15 soldats et environ le même nombre de VDP ont riposté, mais qu'ils ont été rapidement mis en échec par les combattants du GSIM. Certains soldats et VDP ont été tués, tandis que d'autres ont été contraints de battre en retraite. Les témoins ont précisé que ces soldats et les VDP se trouvaient dans un avant-poste destiné à sécuriser le travail des civils qui creusaient la tranchée.

Des témoins ont également déclaré que la plupart des soldats stationnés à la base y sont restés, mais qu'ils ont envoyé un véhicule militaire et une ambulance pour soutenir leurs collègues se trouvant à l'avant-poste. Les combattants du GSIM ont également défait ces renforts, et lorsque l'attaque a pris fin, ils ont emporté le véhicule militaire et l'ambulance en repartant.

Dans sa réponse au courrier de Human Rights Watch, le ministre burkinabè de la Justice a déclaré que le Tribunal de grande instance de Kaya avait ouvert une enquête pour faire la lumière sur l'attaque de Barsalogho, et identifier les responsables.

Les lois de la guerre interdisent les attaques contre les civils, sauf s'ils « participent directement aux hostilités ». Bien que la tranchée elle-même soit une cible militaire légitime, les civils qui y travaillent ne participent pas directement aux hostilités et ne peuvent donc pas être délibérément attaqués. L'exécution d'une personne en détention constitue par ailleurs un crime de guerre.

« Alors que les groupes armés islamistes continuent de commettre des crimes de guerre au Burkina Faso, le gouvernement devrait enquêter de manière crédible sur les abus, établir la responsabilité du commandement dans sa propre armée et prévoir des peines adéquates pour les personnes jugées responsables », a conclu Carine Kaneza Nantulya. « Les alliés du Burkina Faso devraient faire pression sur le gouvernement afin qu'il cesse d'exposer les civils à des risques inutiles, notamment en les utilisant comme main-d'oeuvre forcée dans les zones de guerre. »

Pour lire des témoignages et d'autres détails sur ces abus, veuillez voir ci-dessous. Les noms des personnes avec lesquels Human Rights Watch s'est entretenu n'ont pas été divulgués pour garantir leur protection.

Conflit armé au Burkina Faso

Les forces armées du Burkina Faso luttent contre les insurrections du GSIM et de l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) depuis que ces deux groupes armés ont envahi le pays à partir du Mali en 2016. Ils contrôlent de larges pans du territoire burkinabè, attaquant les civils et les forces de sécurité gouvernementales, et se sont mutuellement affrontés.

Plus de 26 000 personnes ont été tuées dans le conflit depuis 2016, dont environ 15 500 depuis le coup d'État militaire de septembre 2022, et plus de 6 000 depuis janvier 2024, selon l'organisation Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). ACLED a également indiqué que les groupes armés islamistes ont tué 1 004 civils dans le cadre de 259 attaques commises entre janvier et août, et 1 185 civils lors de 413 attaques au cours de la même période l'an dernier. Ces chiffres n'incluent pas ceux de l'attaque de Barsalogho.

Le président Ibrahim Traoré, depuis qu'il a pris le pouvoir lors du coup d'État de septembre 2022, a accru le recours aux auxiliaires civils. En janvier 2020, le président de l'époque, Roch Marc Christian Kaboré, avait initialement créé les VDP pour renforcer la sécurité au niveau local contre les groupes armés islamistes. En octobre 2022, les autorités militaires actuelles ont lancé une campagne de recrutement de 50 000 VDP supplémentaires.

Les autorités du Burkina Faso ont à plusieurs reprises appelé la population à participer à l'effort de guerre, invoquant une loi d'urgence conférant au président des pouvoirs accrus pour lutter contre l'insurrection islamiste, y compris la réquisition de personnes et de biens, ce qui a conduit à une répression de la dissidence pacifique. Le 23 mai, lors d'une réunion avec les VDP, le président Ibrahim Traoré a demandé à la population d'aider les militaires à creuser des tranchées autour de leurs villes et villages. Human Rights Watch a largement documenté le fait que les groupes armés islamistes ont réagi au recrutement des VDP et à la mobilisation des civils en soutien aux forces de sécurité en attaquant les villages et les villes qu'ils accusaient de soutenir l'armée ou les VDP.

Massacre à Barsalogho

Le 24 août, entre 10 et 11 heures du matin, les combattants du GSIM ont tué des dizaines de civils qui travaillaient sur la tranchée militaire et d'autres qui se trouvaient à proximité.

L'analyse par Human Rights Watch de quatre vidéos et l'examen d'images satellite montrent que le site de l'attaque coïncide avec celui d'une nouvelle section de la tranchée, dont la construction a débuté en août. Cette section, située à l'intersection de la route qui mène au village de Pensa, se trouve à près de quatre kilomètres au nord-est du centre de Barsalogho.

Les témoins ont décrit l'horreur de voir les combattants du GSIM se déplacer le long de la tranchée en exécutant les gens : « Ils ont simplement ouvert le feu sur nous, tiré sur tout ce qui bougeait et achevé les survivants », a relaté un agriculteur âgé de 47 ans qui se trouvait à l'intérieur de la tranchée. « J'ai vu comment ils ont tiré sur un homme qui se tordait de douleur, puis deux corps sont tombés sur moi, et j'ai fait le mort pour sauver ma vie. »

Dans une vidéo vérifiée par Human Rights Watch, la personne qui filme marche le long de la tranchée, filmant des dizaines d'hommes vêtus de tenues de camouflage ou de vêtements civils, armés de fusils d'assaut de type Kalachnikov et tirant sur des groupes de personnes qui gisent immobiles dans la tranchée ou se sont enfuies dans un champ voisin. Des bêches et des pioches se trouvent à côté de nombreux corps. Au moins 133 corps sont visibles. Au milieu de la vidéo, l'homme qui filme commence à tirer sur une personne qui tente de s'enfuir et qui est ensuite abattue. On entend des centaines de coups de feu tout au long de la vidéo, qui dure 2 minutes et 44 secondes.

Des témoins ont déclaré que les combattants parlaient fulfulde, première langue des Peuls qui est largement répandue au Burkina Faso.

Une femme âgée de 42 ans a déclaré :

Ils [les combattants islamistes] criaient « Allah Akbar » et j'ai entendu l'un d'eux dire en fulfulde : « C'est fini pour Barsalogho, Barsalogho est tombée, ils sont tous morts ». Mes frères sont restés dans la tranchée et lorsque les terroristes sont arrivés, ils les ont abattus. Ils marchaient le long de la tranchée pour tirer sur les gens, et ceux qui restaient étaient systématiquement tués. Cela a duré environ une heure. C'était terrifiant.

La plupart des personnes tuées étaient des hommes, mais des femmes et des enfants ont également été abattus. « J'ai perdu deux filles âgées de 15 et 13 ans dans l'attaque », a déclaré une femme âgée de 48 ans. « Nous étions allées près de la tranchée pour chercher des feuilles de baobab pour cuisiner, mais lorsque les tirs ont commencé, elles n'ont pas pu s'échapper. »

« Nous avons reçu 186 personnes blessées par balle », a déclaré une source médicale. « Parmi elles, 30 femmes et 20 enfants, âgés entre 7 et 10 ans, ont perdu la vie. »

« Ce que j'ai vu était affreux, des piles de cadavres, des blessés qui saignaient et criaient », a témoigné la femme âgée de 42 ans dont les frères étaient restés dans la tranchée. « J'étais en état de choc en marchant devant les cadavres partout pendant que je cherchais désespérément mes deux frères. »

Les morts, les blessés et les enterrements

Dans sa réponse à Human Rights Watch, le GSIM a déclaré que « ceux que nous avons ciblés ... font partie des milices les plus anciennes et les plus malveillantes du Burkina Faso.... [Barsalogho] a participé aux massacres les plus importants et les plus horribles commis dans cette province, comme le tristement célèbre massacre du "Yirgou" au cours duquel près de 300 Peuls ont été tués par les seules milices de Barsalogho ». Human Rights Watch avait documenté des meurtres à Yirgou, où les Koglweogo, un groupe burkinabè d'auto-défense, avaient tué des dizaines de Peuls en janvier 2019.

Les affirmations du GSIM contredisent les conclusions de Human Rights Watch selon lesquelles la grande majorité des victimes étaient des civils.

Le Collectif Justice pour Barsalogho, formé par des habitants après l'attaque, a déclaré que jusqu'à 400 civils avaient été tués. La chaîne d'information CNN, citant une évaluation sécuritaire du gouvernement français, a fait état d'environ 600 personnes tuées à Barsalogho.

Si Human Rights Watch est en mesure de confirmer un bilan provisoire d'au moins 133 morts grâce à l'analyse de vidéos, le nombre total de personnes tuées et blessées n'a pas pu être confirmé. Cependant, des témoins ont déclaré avoir vu entre 200 et 350 corps entassés à la mairie de Barsalogho, où les survivants ont emmené les corps après le départ des combattants du GSIM.

« C'était un bain de sang », a raconté une jeune femme âgée de 18 ans qui a perdu deux proches membres de sa famille et quatre amis dans l'attaque. « J'ai vu jusqu'à 300 corps lorsque je me suis rendue à la mairie pour identifier les membres de ma famille qui avaient été abattus lors de l'attaque. »

Des témoins ont déclaré que la plupart des corps avaient été enterrés le jour de l'attaque et le lendemain dans des tombes individuelles dans les cimetières de la ville. Human Rights Watch a analysé des images satellites montrant une augmentation du nombre de tombes individuelles entre le 28 mai et le 29 août dans au moins trois cimetières de la ville, dont un situé à moins d'un kilomètre de la base militaire de Barsalogho.

« J'ai perdu mon fils dans l'attaque, ainsi que quatre amis proches, tous des hommes, âgés de 26 à 71 ans », a indiqué un agriculteur âgé de 47 ans. « Ils ont été enterrés le 25 août vers 10 heures au cimetière musulman situé sur la route de Pensa, à environ 800 mètres de Barsalogho. »

Les habitants ont déclaré que les corps de ceux qui n'ont pas pu être identifiés à la mairie ont été inhumés dans une fosse commune creusée à l'aide d'une excavatrice et située à flanc de colline, sur la route menant à Kaya, près d'une antenne de télécommunication. Human Rights Watch n'a pas été en mesure de vérifier cette information, ni l'emplacement de la fosse commune, mais les images satellite analysées par Human Rights Watch montrent aussi une hausse substantielle du nombre de tombes individuelles à moins de 100 mètres de l'antenne de télécommunication à la périphérie de la ville, au sud de Barsalogho, près de la route menant à Kaya, entre le 28 mai et le 29 août.

Travail forcé, coups et menaces

Des témoins ont déclaré que la construction de la tranchée, censée servir de barrière de protection contre les attaques des groupes armés islamistes, avait été réalisée par des civils non rémunérés.

« Je n'ai jamais vu un soldat ou un VDP creuser », a assuré un homme âgé de 35 ans. « C'était toujours des civils qui faisaient le travail, et aucun d'entre eux n'a jamais été payé pour ça. Les militaires disaient que c'était pour notre sécurité, et que nous devions tous nous mobiliser pour cet effort collectif. »

Selon des témoins, la construction de la tranchée était effectuée sur une base volontaire jusqu'à ce que les travaux de la nouvelle section de tranchée, où l'attaque a été perpétrée, commencent en août.

L'homme âgé de 47 ans a déclaré :

Au début, les habitants de Barsalogho avaient accepté de construire la tranchée. Les militaires émettaient des communiqués appelant à la mobilisation mais, en général, après chaque communiqué, certains creusaient et d'autres non, sans contrainte particulière. Cette fois-ci, c'est par la force que les choses se sont passées. Les soldats ont roué de coups ceux qui tentaient de feindre ou de résister. Ceux qui ne voulaient pas y aller étaient systématiquement frappés. Je l'ai vu de mes propres yeux.

Quatre témoins ont déclaré que le jour de l'attaque, des femmes qui étaient sorties de la ville tôt le matin pour aller chercher de la nourriture avaient repéré un groupe d'hommes armés près du site de l'attaque et alerté les militaires. Cependant, le lieutenant responsable de la base militaire de Barsalogho a répondu qu'il s'agissait de ses soldats.

« Les femmes nous avaient alertés », a déclaré un homme âgé de 28 ans. « Tôt le matin de l'attaque, certaines de nos femmes étaient parties chercher des feuilles avant de revenir nous dire qu'il y avait des terroristes près de la tranchée. Nous avons informé le lieutenant de l'alerte des femmes, mais il nous a répondu que ces hommes armés étaient les siens. »

Réponse militaire à l'attaque

Des témoins ont déclaré que la plupart des soldats stationnés à la base militaire de Barsalogho, à une courte distance du site de l'attaque, sont restés sur place pendant l'attaque, n'envoyant qu'un véhicule militaire et une ambulance pour soutenir leurs collègues à l'avant-poste. Des témoins ont déclaré que les renforts militaires ont été soit tués, soit contraints de prendre la fuite et que, lorsque l'attaque a pris fin, les combattants du GSIM sont repartis avec le véhicule militaire et l'ambulance.

L'homme âgé de 47 ans a déclaré :

Peu de soldats à proximité de la tranchée sont intervenus pour riposter à l'attaque dès le début. Les balles sifflaient de tous les côtés. Il y a eu quelques combats, mais ils n'ont pas duré longtemps. Les VDP ont aidé les militaires à riposter à l'attaque et étaient en première ligne. Au moins quatre d'entre eux que je connaissais personnellement sont morts en défendant leur position.

Une jeune femme âgée de 18 ans a déclaré :

C'est lorsque l'attaque a commencé que j'ai compris que peu de soldats, voire aucun soldat, n'étaient là pour nous sauver.... Ceux de la base ont aidé les quelques personnes qui se trouvaient dans une position plus avancée avec un camion et une ambulance, mais les terroristes les ont déjoués. Je connais certains des soldats qui sont morts.

Dans sa réponse à Human Rights Watch, le ministre burkinabè de la Justice a déclaré que la construction de la tranchée « [s'est] déroulé[e] sous la protection » des forces de sécurité et des VDP « déployés tout le long de la tranchée et à proximité en vue de protéger les populations ». Il a ajouté que « pendant l'attaque, il y a eu une riposte des forces combattantes stationnées dans la localité [de Barsalogho] et du renfort venu d'autres localités de même qu'un soutien des vecteurs aériens ».

Aucun des témoins interrogés par Human Rights Watch n'a déclaré avoir vu un soutien aérien de la part de l'armée.

Certains survivants ont reproché à l'armée d'avoir fait courir des risques inutiles aux civils de Barsalogho en les obligeant à creuser la tranchée et de ne pas avoir pris au sérieux leur sécurité en ignorant la mise en garde des femmes.

« La réponse de nos forces de sécurité n'a pas été à la hauteur », a affirmé un agriculteur de 52 ans. « Le jour de l'attaque, les militaires n'ont pas assuré notre sécurité. Ils nous ont livrés aux terroristes. »

« Le fait que l'armée a forcé des gens à creuser [la tranchée] a conduit à ce massacre car ça a fait de nous une cible des terroristes » a conclu un homme âgé de 39 ans. « Ce bain de sang n'est que le résultat de la dépendance très forte des autorités sur les civils pour la sécurité. »

Selon des témoins, les combattants du GSIM n'ont pas attaqué la base militaire de Barsalogho. Human Rights Watch a demandé au GSIM pourquoi elle ne l'avait pas été si les soldats étaient la cible. Le groupe armé a répondu : « Barsalogho est comme une grande caserne militaire, et ses habitants sont tous des combattants [...]. Même les femmes ont un rôle à jouer, car elles ouvraient, et ouvrent toujours, la route et servent d'éclaireuses à l'armée. [...] Certaines femmes ont même suivi une formation et pris les armes. » Cette déclaration révèle un amalgame dangereux entre personnel militaire et civils de la part du GSIM, en violation des lois de la guerre.

Soins médicaux et assistance matérielle

Des sources médicales et des témoins ont déclaré que l'attaque avait fait jusqu'à 300 blessés. Certains ont été pris en charge au centre de soins de Barsalogho, tandis que les cas les plus graves ont été pris en charge à l'hôpital régional de Kaya, à environ 50 kilomètres de Barsalogho, ou dans la capitale du pays, Ouagadougou.

« Jusqu'à 300 personnes ont été blessées. Le centre de soins de Barsalogho était débordé, des patients étaient allongés dehors, sous les arbres », a déclaré un survivant âgé de 28 ans qui a emmené un ami blessé dans cet établissement. « Les blessés graves ont été évacués vers l'hôpital de Kaya par l'armée à l'aide d'un hélicoptère ou par des proches et des personnes de bonne volonté à moto. »

Le 25 août, le directeur de l'hôpital régional de Kaya a rendu public une note de service demandant des renforts de personnels médical, infirmier et administratif face « à un afflux massif de patients depuis la matinée du 24 août 2024 ».

Dans sa réponse à Human Rights Watch, le ministre burkinabè de la Justice a affirmé que « des mesures ont été prises pour une prise en charge sur les plans psychologique, sanitaire et matériel de l'ensemble des familles des victimes et blessés ». Il n'a pas fourni de détails sur l'ampleur de cette assistance. Des blessés et leurs proches ont déclaré que les autorités avaient pris en charge les frais des soins médicaux.

Des survivants et des proches des victimes ont déclaré que le lendemain de l'attaque, des hauts responsables burkinabè, y compris le porte-parole du gouvernement, les ministres de la Sécurité et de l'Action sociale et le chef d'état-major de l'armée, se sont rendus à Barsalogho pour exprimer leur solidarité avec la population locale. « Ils ont remis à chaque chef de famille deux sacs de maïs et un sac de riz », a déclaré un agriculteur âgé de 35 ans qui a perdu deux frères dans l'attaque. « Cela ne comblera pourtant pas le vide et les pertes, » a-t-il ajouté.