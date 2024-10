Nigeria: La société nigériane Moniepoint devient une licorne grâce à une levée de fonds de 110 millions de dollars menée par DPI

Moniepoint, fintech africaine, obtient un financement de série C de 110 millions de dollars et atteint une valorisation de 1 milliard de dollars.

Dirigé par Development Partners International et Google's Africa Investment Fund.

Offre des services aux PME au Nigéria, traite plus de 800 millions de transactions par mois et la valeur totale des transactions dépasse 17 milliards de dollars.

Moniepoint, une fintech africaine anciennement TeamApt, a obtenu un financement de série C de 110 millions de dollars qui propulse la valorisation de la startup nigériane à 1 milliard de dollars, lui conférant le statut de licorne, selon le Financial Times.

Ce dernier tour de table a été mené par le fonds ADP III de Development Partners International, avec la participation de l'Africa Investment Fund de Google, de Verod Capital et de Lightrock. Moniepoint, qui a pivoté de la fourniture d'infrastructures bancaires vers la banque d'affaires, a levé plus de 180 millions de dollars depuis son lancement en 2015.

Moniepoint dessert les petites et moyennes entreprises (PME) au Nigéria, en fournissant des services tels que des fonds de roulement, des prêts, des solutions de paiement et des outils de gestion d'entreprise. Traitant plus de 800 millions de transactions mensuelles, avec une valeur totale des transactions supérieure à 17 milliards de dollars, Moniepoint s'est rapidement développée, atteignant 400 000 PME en 2022 et se développant dans les services bancaires aux particuliers.

Points clés à retenir

La transition de Moniepoint vers une plateforme financière tout-en-un souligne le potentiel de croissance du secteur fintech en Afrique. Malgré les vents contraires de l'économie nigériane, la fintech a enregistré plus de 100 millions de dollars de revenus annualisés en 2022 et continue de connaître une forte demande, traitant un volume de transactions annualisé de 100 milliards de dollars.

Avec 90 % de son activité ancrée au Nigeria, Moniepoint prévoit d'utiliser ce nouveau financement pour se développer en Afrique. Elle cible les PME avec une suite complète qui comprend les paiements numériques, le crédit et les services de change. Des investisseurs comme Google, QED et BII témoignent de la confiance mondiale dans l'avenir de la fintech en Afrique, en soulignant la rentabilité et l'impact régional de Moniepoint comme facteurs clés de sa valorisation en tant que licorne.