La Banque africaine de développement et la Banque asiatique de développement signent un accord d'échange d'expositions d'un milliard de dollars pour accroître la capacité de prêt au développement des pays africains

La Banque africaine de développement et la Banque asiatique de développement ont signé un accord d'échange d'expositions (EEA, acronyme en anglais) d'un montant d'un milliard de dollars américains visant à renforcer la position en capital de la Banque africaine de développement et sa capacité à octroyer des prêts durables dans toute l'Afrique.

L'accord, signé en marge des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington DC, le vendredi 25 octobre, est la troisième transaction d'échange d'expositions dans le cadre de la stratégie d'optimisation du bilan de la Banque africaine de développement.

Ce nouvel accord permettra à la Banque africaine de développement d'optimiser ses ressources en capital en redistribuant les expositions souveraines, réduisant ainsi les risques de concentration du portefeuille et fournissant un tampon de protection contre les migrations de crédit potentielles de ses pays membres. En atténuant la concentration souveraine et en maintenant un profil de risque diversifié, cet échange renforcera la capacité de la Banque africaine de développement à offrir un soutien accru à l'ensemble de ses pays emprunteurs, même dans un contexte de défis mondiaux ayant un impact sur les économies africaines.

Cette transaction fait suite à d'autres transactions réalisées avec succès en décembre 2015 avec la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), ainsi qu'avec la Banque asiatique de développement en 2023. Les transactions initiales ont permis à la Banque de diversifier ses risques de concentration et d'augmenter sa capacité de prêt tout en optimisant son bilan pour améliorer ses ratios prudentiels.

« Cette transaction est une démonstration supplémentaire de la coopération entre les banques multilatérales de développement, comme l'a recommandé le groupe de travail du G20 sur l'architecture financière internationale, et reste alignée sur l'appel du G20 aux institutions de financement du développement afin qu'elles optimisent leurs bilans et en tirent le meilleur parti possible. Nous nous réjouissons de la coopération continue avec nos pairs dans la réalisation de nos programmes de développement respectifs », a déclaré Hassatou N'Sele, vice-présidente de la Banque africaine de développement chargée des finances et Chief Financial Officer.

En outre, la Banque africaine de développement sera en mesure de maintenir la flexibilité de son capital sans compromettre son profil de risque, tout en soutenant la stratégie décennale de la Banque.

« En tant que banque multilatérale de développement, nous jouons un rôle crucial dans la stabilisation et le soutien des besoins financiers des pays en développement. Cet accord souligne notre engagement à maximiser nos ressources en capital et à collaborer avec nos pairs pour soutenir la croissance sur l'ensemble du continent africain », a déclaré Max Ndiaye, directeur supérieur du Département des syndications, des solutions clients et de l'Africa Investment Forum à la Banque africaine de développement. « Grâce à cet échange, nous restons à la pointe de l'innovation, ce qui nous permet de remplir notre mission avec une position de capital renforcée qui sert efficacement nos pays membres régionaux », a-t-il ajouté.

Les banques multilatérales de développement utilisent les accords d'échanges d'expositions comme un outil de diversification et de gestion du capital pour optimiser leurs bilans en procédant à l'échange synthétique d'un portefeuille d'expositions de prêts avec une exposition à des pays où l'exposition au crédit est moindre ou inexistante.

Cette dernière transaction porte à 6,5 milliards de dollars américains le montant total des accords d'échange d'expositions exécutés par la Banque africaine de développement.