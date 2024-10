Cote d'Ivoire: Noix de cajou - Les producteurs exhortés à privilégier la qualité

Faire de la noix de cajou l'un des poumons de l'économie ivoirienne, tel est l(objectif que s'est fixé le Conseil du coton et e l'anacarde. Mais pour y parvenir, les producteurs doivent mettre désormais l'accent sur la noix de cajou.

C'est le message qu'a lancé le mercredi 30 octobre 2024, aux producteurs de l'anacarde de la région de Zuénoula, par le président du conseil d'administration dudit conseil, Ouattara Alain Blidia Hyacinthe.

Il lancé cette exhortation face aux producteurs, aux enseignants et les élèves réunis au sein de l'Epp Gahizra dans la commune de Zuénoula et ce, à l'occasion de la remise de kits scolaires aux enfants des producteurs de la noix de cajou. Pour lui, il est nécessaire de metre en compétition toutes les zones productrices d'anacarde.

« La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de noix de cajou, mais il faut aussi qu'on y ajoute la qualité et pour qu'on atteigne cette qualité vous devez suivre les enseignements que des encadreurs vous apportent », a insisté Ouattara Alain Blidia Hyacinthe. A l'en croire, en 2023 les agriculteurs de Zuénoula ont produit76173 tonnes et en 2024, vous avez produit 77994. « Je vous félicite parce que l'année passée avec la forte sécheresse tous nos produits ont connu des chutes, une baisse. Je vois que vous avez pu maintenir le rythme », s'est félicité le Pca, les invitant à persévérer dans ce sens.

« Je ne suis pas surpris quand on sait que la population Gouro déjà en passant par les femmes qui sont des battantes, obligatoirement les hommes doivent être des battants. Et pour me prouver que vous êtes des battants, l'année prochaine, je vous invite à pouvoir nous produire au minimum entre 96 et100 mille tonnes », a déclaré M. Ouattara, promettant de faire beaucoup plus pour les producteurs d'anacarde et de coton.

« Les zones qui vont beaucoup produire et produire de la bonne qualité, nous allons venir elles, demander leurs besoins et puis essayer de les réaliser », a promis le président du conseil d'administration du Conseil du coton et de l'anacarde. A l'en croire, ce sont prélèvements faits sur la vente des produits qui permettent de réaliser les infrastructures au profit des populations. « Nous, nous sommes le prolongement de l'Etat. Car l'Etat ne peut pas tout faire, c'est pour cela qu'il a créer des structures comme la notre pour prolonger son action », a expliqué Ouattara Alain Blidia Hyacinthe.

Le sous-préfet, Zébli Lago, représentant le préfet du département de Zuénoula, Sanogo Karidja, a exprimé sa gratuide au Président de la République Alassane Ouattara qui a mis en place le Conseil du coton et de l'anacarde pour booster cette filière. Selon lui, sa région ne connaît pas de difficultés particulières avec la qualité et la production de l'anacarde.

« Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour améliorer vos conditions dee vie et de travail », a-t-il déclaré, invitant les parents à mettre à l'école leurs filles, car c'est un voeu cher au Chef de l'Etat.

Soulignons qu'à Zuénoula, Ouattara Alain Blidia Hyacinthe a remis 240 kits scolaires aux enfants des producteurs d'anacarde de Gahizra. « Ce geste, bien plus qu'un acte de générosité, s'inscrit dans notre engagement au sein du conseil du coton et de l'anacarde, visant à accompagner les familles des producteurs à à soutenir l'éducation qui demeure le socle de tout développement durable », dit-il.

En offrant ces kits, a poursuivi M. Ouattara, le conseil entend alléger un tant soit peu, les charges de familles et encourage les élèves à poursuive leur parcours éducatif avec persévérance et dévouement.