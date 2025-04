Cote d'Ivoire: Le boom du cajou attire les géants mondiaux de l'agro-industrie

TLDR

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou brutes, attire d'importants investisseurs internationaux dans l'agro-industrie en passant de l'exportation de produits bruts à la transformation locale.

La production devrait atteindre 1,2 million de tonnes en 2025, contre 565 000 tonnes en 2014, mais seulement 30 % des noix ont été transformées dans le pays.

Pour accélérer l'industrialisation, le Conseil du coton et de la noix de cajou (CCA) a offert des incitations fiscales et un accès anticipé aux achats pour les transformateurs.

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou brutes, attire d'importants investisseurs internationaux dans le secteur de l'agro-industrie alors qu'elle passe de l'exportation de produits bruts à la transformation locale. La production devrait atteindre 1,2 million de tonnes en 2025, contre 565 000 tonnes en 2014, mais seulement 30 % des noix ont été transformées sur place l'année dernière. Le gouvernement a pour objectif de porter ce chiffre à 50 % d'ici 2030.

Pour accélérer l'industrialisation, le Conseil du coton et de la noix de cajou (CCA) a offert des incitations fiscales et un accès à l'achat anticipé aux transformateurs. Parmi les principaux investisseurs figurent Valency International de Singapour, qui a lancé un site de 14 hectares près d'Abidjan, et Dorado Ivory de Royal Nuts PTE, qui exploite une installation de 70 000 tonnes.

Le groupe émirati Al Sayegh a investi 22 millions d'euros dans une usine du nord qui emploie 2 000 personnes. Olam, un précurseur, gère aujourd'hui quatre usines de transformation ivoiriennes. La société indienne Arise IIP développe une zone agro-industrielle de 429 hectares près d'Abidjan. La coopérative locale Coopares, premier exportateur de matières premières du pays, envisage désormais des investissements en aval.

Points clés à retenir

La Côte d'Ivoire est en train de passer rapidement de l'exportation de noix de cajou brutes à un centre de transformation régional, dans le but de stimuler la valeur ajoutée locale et la création d'emplois. Des acteurs mondiaux de Singapour, des Émirats arabes unis et de l'Inde dirigent les investissements dans des complexes de transformation à grande échelle, encouragés par les incitations gouvernementales et l'augmentation de la demande mondiale.

La stratégie intermédiaire du pays reflète le succès du Viêt Nam et de l'Inde, qui dominent les exportations mondiales d'amandes. Alors que les entreprises internationales bénéficient d'avantages financiers et d'économies d'échelle, des acteurs locaux tels que Coopares pourraient bientôt entrer dans le secteur de la transformation, signalant un changement dans la participation de l'industrie nationale.

Le gouvernement vise à ce que 50 % des noix de cajou soient transformées d'ici 2030, la capacité de transformation devant atteindre 730 000 tonnes d'ici la fin de l'année 2025. Bien que la productivité reste un défi - les rendements sont inférieurs à ceux de l'Asie - des variétés de semences améliorées et un prix à la production plus élevé visent à combler l'écart. En cas de succès, le secteur de la noix de cajou pourrait devenir le deuxième "miracle" agricole de la Côte d'Ivoire, après la domination mondiale qu'elle a obtenue dans le secteur du cacao.