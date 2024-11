Mozambique: Violente répression de manifestations post-électorales

communiqué de presse

Johannesburg — Au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines de personnes ont été grièvement blessées

Les forces de sécurité mozambicaines ont tué au moins 11 personnes et en ont blessé des dizaines d'autres à balles réelles et au gaz lacrymogène lors des manifestations post-électorales qui ont eu lieu dans tout le pays les 24 et 25 octobre 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités devraient enquêter rapidement et de manière impartiale sur ce recours apparemment excessif à la force.

Le 24 octobre, la Commission électorale mozambicaine (CNE) a annoncé que Daniel Chapo, candidat du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique (Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO), avait remporté l'élection présidentielle du 9 octobre. Les élections générales (présidentielle et législatives) ainsi que la période pré-électorale ont été entachées d'assassinats politiques, d'irrégularités généralisées et de restrictions aux droits à la liberté d'expression et de réunion.

« La violente répression des manifestants par les forces de sécurité mozambicaines a considérablement accru les tensions politiques suite aux élections dans ce pays », a déclaré Allan Ngari, directeur du plaidoyer auprès de la division Afrique à Human Rights Watch. « Les autorités mozambicaines devraient enquêter rapidement et de manière impartiale sur les allégations d'abus de force et demander des comptes aux responsables. »

Human Rights Watch a mené des entretiens avec 22 personnes en personne et par téléphone entre le 24 et le 27 octobre, dont des victimes et des témoins des violences, des médecins, des journalistes, des responsables gouvernementaux et des représentants de groupes locaux de la société civile.

Plus de 50 personnes ont été grièvement blessées par balle, et beaucoup, dont des enfants d'à peine un an, ont inhalé des gaz lacrymogènes que la police a tirés sans discernement dans des zones résidentielles. La police a arrêté plus de 400 personnes qui auraient participé à des troubles à l'ordre public, au pillage de magasins, à la destruction de biens publics et privés et à une attaque contre un commissariat de police.

Les tensions se sont intensifiées le 10 octobre lorsque Venâncio Mondlane, un candidat indépendant soutenu par le principal parti d'opposition PODEMOS (« Partido Optimista pelo Desenvolvimento de Moçambique » - Peuple optimiste pour le développement du Mozambique), a revendiqué la victoire.

Le 24 octobre, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté pacifiquement à Maputo pour protester contre les résultats des élections. Dans tout le pays, certains manifestants ont brûlé des pneus et bloqué des routes. La police anti-émeute déployée avec des chiens et des véhicules blindés a tiré à balles réelles, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Certains manifestants ont également jeté des pierres et d'autres objets sur la police. Au moins huit policiers auraient été blessés.

Dans les villes de Chimoio et de Gondola, dans la province de Manica, la police a abattu au moins trois personnes, selon deux groupes locaux de défense des droits de l'homme, le Centre pour la démocratie et le développement (CDD) et la Plateforme de la société civile pour la surveillance électorale (DECIDE).

Un médecin de l'hôpital provincial de Chimoio a confirmé les décès, soulignant que l'une des victimes avait reçu « une balle dans la colonne vertébrale », tandis que deux autres personnes avaient été « touchées dans la région abdominale ». Il a déclaré que l'hôpital avait admis des dizaines d'autres personnes blessées par balle le 24 octobre.

Un homme de 37 ans a déclaré que vers 16 heures Le 24 octobre, il a reçu un appel d'un hôpital de Chimoio, lui demandant d'identifier le corps de son jeune frère, qui avait rejoint les manifestations initialement pacifiques vers 10 heures du matin. Il a déclaré que son frère avait été touché par « deux balles dans la région génitale ».

Dans la ville de Nampula, au nord du pays, trois témoins ont déclaré que la police avait tué au moins une personne et en avait blessé plusieurs autres en tirant des balles réelles et des balles en caoutchouc sur une foule de manifestants qui leur jetaient des pierres.

Une femme a déclaré que vers 15 heures, sa petite-fille de 12 ans regardait la manifestation depuis l'intérieur de la propriété familiale dans la ville de Nampula, lorsqu'une balle tirée par la police a touché la hanche droite de la fillette. « Alors que la foule fuyait dans la rue pour échapper aux balles réelles de la police, nous avons vu la fille s'effondrer sur le sol », a déclaré sa grand-mère. « Nous pensions qu'elle se cachait par peur, mais non, elle avait été touchée par une balle. » La fillette a été soignée pour ses blessures à l'hôpital central de Nampula.

Trois des huit autres personnes admises à l'hôpital central de Nampula le 24 octobre avec des blessures par balle sont mortes des suites de leurs blessures, a déclaré un médecin à Human Rights Watch. Au moins six autres personnes sont également mortes des suites de blessures par balle tirées par la police dans la province de Nampula, selon CDD et DECIDE.

Un porte-parole de la police de Nampula a déclaré à Human Rights Watch qu'une personne était morte des suites de blessures par balle. Il a refusé d'expliquer pourquoi la police avait utilisé des balles réelles.

À Maputo, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui brûlaient des pneus sur une route principale, ont rapporté les médias. Un témoin a déclaré que la police avait tiré des gaz lacrymogènes sans discernement dans les maisons alors que les manifestants fuyaient vers un quartier résidentiel. Plusieurs personnes auraient inhalé le gaz à l'intérieur de leur maison, dont une mère et ses deux jeunes enfants.

Une autre femme a déclaré que deux grenades lacrymogènes avaient atterri à l'intérieur de sa maison par une fenêtre ouverte, vers 18 heures. « La fumée était trop forte et l'odeur était terrible », a-t-elle déclaré. « J'avais des enfants à la maison mais grâce à Dieu, nous sommes tous sains et saufs. »

La constitution du Mozambique protège les droits à la liberté de réunion et d'expression et interdit l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre, garantie par le droit international.

Les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, ainsi que les Lignes directrices de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) pour le maintien de l'ordre par les agents chargés de l'application des lois restreignent strictement le recours à la force, en particulier l'utilisation d'armes létales et d'armes dites moins létales, comme les gaz lacrymogènes.

Les normes internationales prévoient que les forces de sécurité doivent utiliser la force minimale nécessaire à tout moment. Des moyens non violents doivent être utilisés avant de recourir à la force et aux armes à feu. Les forces de l'ordre ne peuvent intentionnellement faire usage de leurs armes à feu que lorsque cela est absolument inévitable pour protéger des vies. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a indiqué dans son Observation générale no 37 que les armes à feu « ne sont pas un outil approprié de maintien de l'ordre » lors de rassemblements, et « ne doivent jamais être utilisées dans le seul but de disperser » un rassemblement. L'emploi d'armes à feu doit être limité « aux situations dans lesquelles il est strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d'une menace imminente ».

Le Guide de l'ONU sur les armes à létalité réduite dans le cadre de l'application des lois, publié en 2020, indique que les gaz lacrymogènes ne doivent être utilisés que lorsque cela est nécessaire pour prévenir d'autres dommages physiques et ne doivent pas être utilisés pour disperser des manifestations non violentes. Les gaz lacrymogènes ne doivent être utilisés qu'après qu'un avertissement a été donné et que les participants ont eu le temps d'obéir à l'avertissement et de disposer d'un espace ou d'un itinéraire sûr pour se déplacer.

« Les autorités mozambicaines doivent veiller à ce que la police respecte le droit de manifester pacifiquement et ne fasse jamais un usage excessif de la force contre les manifestations », a conclu Allan Ngari. « Les partenaires régionaux et internationaux doivent faire pression sur le gouvernement pour qu'il veille à ce que les forces de sécurité respectent la loi dans la situation actuelle et à l'avenir. »