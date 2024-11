Madagascar: Électricité - Le délestage fait son come-back

Rebelote. Après quelques jours de reprise « à la normale» de ses activités, Filamatra, coiffeuse à Ambondrona, a été contrainte d'annuler les rendez-vous de ses clientes, hier matin. Son quartier a été, de nouveau, frappé par une longue coupure de courant. « J'avais espéré que la situation s'améliorerait, après l'annonce faite par le chef de l'État sur la réduction du temps de délestage pendant les heures de travail.

Sauf qu'aujourd'hui, notre quartier a été privé de courant depuis la nuit jusqu'à maintenant. Il est maintenant 9 heures 30, et le courant ne s'est toujours pas rétabli, alors que j'avais des rendez-vous à 7 heures et à 9 heures », se désole-t-elle. À Ambohimangakely, des employés d'un atelier de soudure se perdaient dans leurs pensées. Ils étaient inactifs pendant trois heures, de midi à 15 heures, faute de délestage.

Les coupures de courant s'intensifient, encore une fois. La durée totale des coupures est de six heures pendant la journée, avec deux coupures par jour. Un délestage tournant de trois heures par quartier le matin, entre 6 et 9 heures ou entre 9 et 12 heures, et trois heures l'après-midi, entre midi et 15 heures ou entre 15 heures et 18 heures, selon le planning établi par la société d'eau et d'électricité, depuis le 4 novembre. En sus, les coupures de courant, pendant presque toute la nuit, ne sont pas inscrites dans ce planning.

Le 30 novembre, lors de sa visite des locaux de la Jirama à Ambohimanambola, le président de la République Andry Rajoelina a fixé comme objectif de réduire jusqu'à 80% le délestage et permettre à la population d'Antananarivo d'avoir de l'électricité pendant des heures continues, entre 6 et 22 heures, pour qu'elle puisse travailler sereinement. Pour y parvenir, il a ordonné l'exploitation au maximum des groupes thermiques, notamment les turbines à combustion qui fonctionnent au fuel lourd.

« Les instructions du président de la République sont claires. Nous allons exécuter l'importation du fuel lourd. Nous devons suivre les procédures universelles pour en disposer. Nous ne sommes pas les seuls à importer ce produit. Mais tous les efforts en cours seront accélérés », rassure une source auprès du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures.