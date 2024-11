Madagascar: Recherche - Le nucléaire proposé comme solution au délestage

Anticipation. L'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN-Madagascar) propose l'énergie nucléaire comme solution au délestage.

« Le développement d'un mix énergétique équilibré, dans lequel toutes les sources énergétiques considérées comme renouvelables doivent être prises en compte, en particulier l'énergie nucléaire, pour faire face au problème actuel», a déclaré le directeur général de l'INSTN, le professeur Joël Rajaobelison, hier, lors d'une conférence de presse sur la tenue des Journées nucléaires à l'INSTN à Ankatso, le 7 et le 8 novembre.

Selon le professeur Naivo Rabesiranana, directeur technique et du développement auprès de l'INSTN, il ne serait plus possible de dépendre uniquement ni sur l'énergie hydraulique, à cause du changement climatique, dont les conséquences s'aggravent d'année en année, ni sur l'énergie solaire, qui serait limitée pendant la journée, ni de l'énergie fossile, qui coûte très cher au pays. Et encore moins sur l'énergie éolienne. « La production de plusieurs sources d'énergie est la solution », indique-t-il.

L'exploitation de l'énergie nucléaire à Madagascar serait déjà possible, avec l'avènement des mini réacteurs nucléaires modulaires. Cette technologie serait maîtrisable sur le plan technologique et accessible du point de vue financier pour les pays en voie de développement comme Madagascar. « Nous pouvons installer un réacteur nucléaire modulaire qui peut alimenter en électricité toute une ville. Il peut également répondre aux besoins énergétiques des secteurs industriel et hôtelier », souligne le professeur Joël Rajaobelison. Selon ces chercheurs, Madagascar ne doit pas attendre que la situation empire avant de penser à l'énergie nucléaire. Son installation pourrait durer entre trois à quatre ans.