La Banque africaine de développement remporte un prix prestigieux pour son innovant Mécanisme des bénéfices de l'adaptation

Le Mécanisme des bénéfices de l'adaptation (ABM, sigle en anglais) résolument innovant de la Banque africaine de développement a remporté le Grand Prix spécial du jury lors de la première édition des Prix de l'innovation Finance Your Cities (FYC) organisée, le 5 novembre 2024 au Caire, en Égypte.

Ce prestigieux prix, soutenu par le ministère français de la Transition écologique, l'Agence française pour la transition écologique, Cités et gouvernements locaux unis et la Commission européenne, reconnaît le Mécanisme des bénéfices de l'adaptation comme l'innovation la plus inspirante en matière de financement de l'adaptation climatique en milieu urbain. Le chef du bureau pays de la Banque en Égypte, Abdourahmane Diaw et Gareth Phillips, chef de la division du financement du climat et de l'environnement, ont reçu le prix lors du 12e Forum urbain mondial tenu au Caire.

Le Mécanisme des bénéfices de l'adaptation est un instrument financier innovant permettant de mobiliser des financements publics et privés pour renforcer la résilience climatique des communautés et des écosystèmes vulnérables. Il certifie les multiples avantages des mesures d'adaptation et les monétise pour mettre en oeuvre des projets qui ne seraient pas réalisables autrement.

Le mécanisme fournit des informations crédibles, vérifiées et quantifiées sur les progrès réalisés en matière de résilience et de développement durable par rapport à la situation habituelle et les financements associés, en suivant une approche méthodologique et un processus d'approbation solide.

Le jury a souligné l'approche innovante du Mécanisme des bénéfices de l'adaptation pour surmonter les obstacles identifiés et son engagement à construire un développement urbain durable et résilient aux changements climatiques. Cette reconnaissance intervient à un moment crucial, alors que 70 % des villes africaines sont très vulnérables aux chocs climatiques et que le continent devrait connaître des hausses de température deux à quatre fois supérieures à la moyenne mondiale. Le Mécanisme des bénéfices de l'adaptation peut jouer un rôle déterminant à cet égard.

« Les conséquences négatives des changements climatiques sont déjà visibles ici au Caire », a déclaré M. Phillips, notant que les inondations soudaines sont un nouveau phénomène lié aux changements climatiques, en particulier dans la vieille ville du Caire, où l'infrastructure n'est pas adaptée pour absorber les eaux lors des inondations. « Diverses mesures sont nécessaires pour relever efficacement ce défi, y compris par le secteur privé, qui pourrait y être incité par le biais de l'ABM », a-t-il indiqué. « Le mécanisme est particulièrement adapté au financement de solutions technologiques pour la réduction des risques de catastrophe et le renforcement de la résilience en milieu urbain, en particulier celles qui sont portées par le secteur privé et la société civile », a-t-il souligné.

La Banque africaine de développement met déjà en oeuvre des projets de démonstration, notamment une initiative dans le secteur de l'eau en Égypte, qui débutera en 2025 et une installation de collecte et de recyclage du plastique dirigée par des femmes à Kaolack, au Sénégal.

« Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la mise en oeuvre prochaine d'une installation de collecte et de recyclage du plastique dirigée par des femmes dans la ville de Kaolack, au Sénégal, comme projet de démonstration de l'ABM. Elle jouera un rôle crucial dans la lutte contre les inondations dues aux changements climatiques », a déclaré Khalifa Ababacar Sarr, directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets du Sénégal (SONAGED).

Piloté par la Banque depuis 2019, le Mécanisme des bénéfices de l'adaptation peut être l'un des mécanismes utilisés par les collectivités locales pour impliquer le secteur privé dans la mise en oeuvre de leurs plans d'adaptation pilotés localement. Il fonctionne avec d'autres instruments financiers de la Banque, notamment les Fonds d'investissement climatiques, le Fonds pour les changements climatiques en Afrique, le Guichet d'action climatique, l'Africa NDC Hub (plateforme africaine pour les Contributions déterminées au niveau national), le Fonds d'assistance au secteur privé africain, le Climate Technology and Finance Center and Network et le Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétariat de la Banque africaine de développement à l'adresse suivante : [email protected].