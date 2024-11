La Banque africaine de développement mène des efforts pour amplifier les priorités climatiques de l'Afrique à la COP 29 à Bakou

announcement

Quoi : Participation du Groupe de la Banque africaine de développement à la COP29

Qui : Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement, l'équipe de direction de la Banque, les directeurs et chefs de division sectoriels de la Banque

Quand : Du 11 au 22 novembre 2024

Où : Stade de Bakou, à Bakou, Azerbaïdjan

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, conduira une délégation à la 29e Conférence annuelle des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), qui se tiendra cette année à Bakou, en Azerbaïdjan. Aux côtés de dirigeants mondiaux, il amplifiera les priorités de l'Afrique en matière de changement climatique.

La COP 29 se concentrera sur l'avancement des objectifs de l'Accord de Paris ainsi que sur les efforts visant à freiner le réchauffement de la planète et à s'adapter aux impacts du changement climatique. Surnommée « la COP du financement », la conférence de cette année vise à intensifier le financement climatique et à fixer de nouveaux objectifs pour le financement climatique futur afin de soutenir les pays à faible revenu dans leur transition vers des économies neutres en carbone et d'aider les communautés les plus touchées à s'adapter au changement climatique.

En tant qu'observateur accrédité auprès de l'Organisation intergouvernementale, la Banque africaine de développement soutient activement le processus de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en plaidant pour un renforcement du financement et de l'action climatiques.

La COP 29 devrait réunir entre 40 000 et 50 000 participants, dont des chefs d'État, des capitaines d'industrie, des décideurs politiques, des financiers du développement, des entrepreneurs du secteur privé, des universitaires, ainsi que des jeunes et des membres de la société civile.

Comme les années précédentes, la Banque africaine de développement jouera un rôle central dans l'élaboration des résultats de l'action climatique, en particulier pour l'Afrique, en participant à des événements mondiaux clés et en organisant des événements parallèles pour promouvoir davantage les intérêts de l'Afrique.

Parmi les temps forts des activités de la Banque à Bakou figure un sommet sur le thème suivant : « Mesurer la richesse verte des pays africains ». Il se déroulera le jeudi 14 novembre et réunira des chefs d'État africains, des ministres, des experts et des financiers du développement mondial. La Banque organisera également un événement pour mobiliser le soutien à la Mission 300, une initiative de collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale visant à raccorder 300 millions de personnes à l'électricité en Afrique.

La Banque fournit une expertise technique, des produits de connaissance et un soutien financier cruciaux au Groupe africain des négociateurs (AGN de son acronyme en anglais), veillant à ce que les besoins et les circonstances spécifiques de l'Afrique soient bien représentés dans les discussions sur l'atténuation, l'adaptation et le financement climatiques.

Bien qu'elle soit très vulnérable au changement climatique, l'Afrique ne reçoit actuellement que 3 à 4 % du financement climatique mondial. Lors de la COP 29, la Banque fera pression pour obtenir une hausse du financement climatique en faveur de l'Afrique.

La COP 29 offre à la Banque une plateforme pour présenter les solutions africaines en matière de climat. À travers des initiatives phares telles que Desert to Power, l'Africa NDC Hub et les Technologies pour la transformation de l'agriculture africaine (TAAT), la Banque démontre l'engagement de l'Afrique à atteindre les objectifs climatiques.

La Banque et les organisations régionales africaines accueilleront conjointement le Pavillon de l'Afrique afin de fournir une plateforme et une voix pour la participation effective de l'Afrique. Ce sera également un lieu de réseautage entre les représentants des États membres et les participants des communautés politiques, scientifiques et de pratique.

Le president du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, tiendra également des réunions bilatérales avec des partenaires clés, des donateurs, des pays membres africains et d'autres parties prenantes afin de renforcer les partenariats, de générer des connaissances, de mobiliser des ressources et de faire avancer les projets liés au climat en Afrique.

Les activités du Groupe de la Banque seront diffusées en direct sur le microsite de la Banque sur la COP 29 de la Banque et sur d'autres canaux dédiés, notamment les médias sociaux.

#COP29 #AfricaCOP #COP29Azerbaïdjan #AfDBatCOP29