Afrique: Diabète - Les sociétés pharmaceutiques doivent mettre à disposition des stylos d'insuline à 1 dollar

communiqué de presse

À la veille de la Journée mondiale du diabète, Médecins Sans Frontières (MSF) appelle les sociétés pharmaceutiques Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi et tous les fabricants d'insuline à prendre des mesures urgentes pour améliorer l'accès aux outils médicaux contre le diabète dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en rendant immédiatement disponibles les stylos injecteurs d'insuline à 1 dollar US (0,94€) l'unité.

Cet appel est basé sur des données publiées par MSF dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) Network Open, estimant que les stylos à insuline pourraient être vendus à profit à 0,94 $ (0,89€) l'unité. Il fait suite à l'annonce de l'arrêt prochain de la production de stylos à insuline1 humaine par Novo Nordisk, qui limitera encore davantage l'accès à cette méthode d'administration essentielle.

Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi contrôlent et monopolisent le marché du diabète2 , au moyen de techniques commerciales et de fabrication qui restreignent l'accès des personnes à l'insuline et leur permettent de faire gonfler les prix de leurs nouvelles insulines. Ces stratégies bloquent l'accès à des traitements plus simples pour les personnes diabétiques dans le monde entier, et en particulier dans les contextes humanitaires et à faibles ressources, où vivent 80 % des personnes atteintes de diabète.

1L'insuline est classée en tant qu'insuline humaine ou analogue, et en fonction de son délai et de sa durée d'action. Les analogues de l'insuline, bien que semblables aux insulines humaines dans leur structure de base, ont été modifiés pour changer leur délai et leur durée d'action après l'injection, ce qui permet une plus grande flexibilité d'utilisation pour les personnes vivant avec le diabète et - pour certaines personnes - facilite la réduction des épisodes d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang).

2Eli Lilly et Novo Nordisk produisent de l'insuline et des GLP1. Sanofi produit de l'insuline.

« Il y a plus de 100 ans, les scientifiques qui ont découvert l'insuline voulaient que tous les diabétiques aient accès au traitement. Ils ont donc vendu le brevet pour 1 dollar seulement. Mais aujourd'hui, seule la moitié des personnes qui ont besoin d'insuline dans le monde peuvent y avoir accès », explique le Dr Helen Bygrave, conseillère en maladies non transmissibles pour la Campagne d'accès de MSF. « Les stylos à insuline, qui ont été développés il y a plus de 40 ans par un médecin qui voulait faciliter la gestion du diabète de sa fille, représentent le standard de soins dans les pays à revenu élevé, mais restent largement inaccessibles ailleurs. Il est accablant qu'aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi maintiennent ce double standard dans l'accès aux soins du diabète. »

Une enquête menée par MSF et T1International a montré que 82 % des personnes atteintes de diabète préfèrent l'insuline injectée à l'aide d'un stylo à l'insuline injectée à l'aide d'une seringue, en raison de sa précision, de la facilité du dosage et de la réduction de la stigmatisation. Les stylos améliorent la qualité de vie des diabétiques et figurent désormais sur la liste modèle des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des prix plus abordables et une augmentation de l'offre faciliteraient l'accès aux stylos à insuline dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les données récentes de MSF publiées dans JAMA Network Open ont montré qu'un stylo d'insuline humaine pré-rempli pourrait être vendu, à profit, pour un prix cible estimé à seulement 0,94 $, alors qu'il est actuellement vendu à 1,99 $ en Afrique du Sud, 5,77 $ en Inde, 14 $ aux Philippines et 90,69 $ aux États-Unis.

Novo Nordisk arrête sa production de stylos à insuline humaine afin de pouvoir produire et vendre davantage de son médicament breveté GLP-1 pour le diabète et l'obésité (commercialisé sous les noms d'Ozempic et de Wegovy) sous forme de stylos à des prix nettement plus élevés dans les pays à revenu élevé. De ce fait, de nombreuses personnes atteintes de diabète pourraient devoir procéder à des ajustements importants de leur traitement, et certaines seront obligées de passer à l'utilisation d'insuline en flacons avec seringues.

Par exemple, les personnes atteintes de diabète en Afrique du Sud, qui a été la première à passer à l'utilisation d'insuline en stylo dans le secteur public en remplaçant l'insuline en flacon par des stylos en 2014, ont dû rationner les stylos à insuline au début de l'année lorsque Novo Nordisk a cessé de vendre des stylos à insuline humaine au gouvernement sud-africain.