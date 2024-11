Afrique: Une journée mondiale pour parler du diabète

Le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline (l'hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang) ou lorsque l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit.

Le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980. La prévalence de la maladie augmente dans le monde entier, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les causes sont complexes, mais cette hausse s’explique en partie par l’augmentation du nombre de personnes en surpoids, notamment une augmentation de l’obésité et de la sédentarité.

Le diabète est une cause majeure de cécité, d’insuffisance rénale, d’accidents cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’amputation des membres inférieurs. Un régime alimentaire sain, l’activité physique, des médicaments, un dépistage régulier et le traitement des complications permettent de traiter le diabète et d’éviter ou de retarder les conséquences qu’il peut avoir.

La Journée mondiale du diabète a vu le jour en 1991 à l’initiative de la Fédération internationale du diabète et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle est célébrée chaque année le 14 novembre, date d’anniversaire du médecin et scientifique canadien Frederick Banting (1891-1941), qui avait découvert l’insuline avec son confrère Charles Best en 1922. La Journée mondiale du diabète est devenue une journée officielle des Nations Unies en 2006, avec l’adoption de la résolution 61/225 par l'Assemblée générale de l'ONU.

Par cette résolution, l'Assemblée générale encourage les États Membres à élaborer des politiques nationales de prévention et de traitement du diabète et de prise en charge des malades qui soient compaptibles avec le développement durable de leurs systèmes de soins, en tenant compte des objectifs de développement convenus à l'échelle internationale.

Thème 2024 : « Diabète et bien-être »

Avec un accès approprié aux soins du diabète et un soutien au bien-être du patient, toutes les personnes atteintes de diabète ont la possibilité de bénéficier d'une meilleure qualité de vie.

Des millions de personnes atteintes de diabète sont confrontées à des défis quotidiens pour gérer leur maladie à la maison, au travail et à l'école. Elles doivent faire preuve de résilience, d'organisation et de responsabilité, ce qui a un impact important sur leur bien-être physique et mental. Le traitement du diabète se concentre souvent uniquement sur la glycémie, alors qu'une approche plus globale vis-à-vis du patient est donc nécessaire.

La célébration de la Journée mondiale du diabète de 2024 veut placer le bien-être au cœur de la prise en charge des personnes souffrant de cette maladie chronique, afin de leur garantir une meilleure qualité de vie.