Gabon: La Plate-forme Familiale pour le Oui - Fin de la campagne de proximité en beauté à Mounana

C'est le dernier virage pour la campagne du référendum constitutionnel. A Libreville comme partout ailleurs à l'intérieur du pays, les partisans du Oui et du Non font leur chaud. A Mounana, La Plate-forme Familiale pour le Oui, managée par Francis Lendjoungou et Étienne Ramba, a diversifié ses méthodes de campagne pour toucher toutes les couches sociales.

Les 13, 14 et 15 novembre ont été des journées de pleine campagne menée par la Plate-forme Familiale pour le Oui. En diversifiant ses méthodes de campagne, Francis Lendjoungou et Étienne Ramba ont dit trouver la bonne formule pour toucher et convaincre le plus grand nombre d'électeurs, à aller voter pour le Oui, le samedi 16 novembre 2024. "Nous avons procédé de porte à porte parce qu'il y avait des personnes septiques. Nous avons expliqué le contenu de cette Loi fondamentale de façon pédagogique et elles ont compris. Ces personnes iront voter Oui, demain samedi.Nous sommes rassurés "ont-ils affirmé.

Pour la dernière étape de sa tournée de proximité, la Plate-forme Familiale pour le Oui à Mounana a rencontré les familles de Mounana Bola et ses environs afin d'échanger avec elles de la nouvelle Constitution. " C'est un travail pédagogique. Il faut expliquer le bien fondé, non seulement du contenu, mais surtout, de la nécessité de voter pour le Oui." ont-ils laissé entendre.

La Plate-forme Familiale pour le Oui à Mounana a clos la campagne en beauté. L'agréable s'est invité avec la prestation artistique. La danse et les chansons culturelles ont été mises en valeur. La foule était en effervescence. Francis Lendjoungou et Étienne Ramba ont réussi leur pari. Comme partout ailleurs, le message délivré est : "Mounana doit voter le Oui et doit stopper l'abstention".

Les électeurs sont attendus demain samedi 16 novembre dans les urnes, minus de leur pièce d'identité, pour aller voter en toute sérénités et faire triompher la démocratie au Gabon.