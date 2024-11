Gabon: 'Je vote Non au référendum et démissionne du Rassemblement Héritage et Modernité'

Il dit voter Non au référendum du 16 novembre et démissionne officiellement du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM). Lui, c'est David Labaye, ancien député du 2ème siège de Tsamba-Magotsi. Sa volonté de voter Non contre le projet de Constitution et sa démission de sa formation politique ont été publiquement annoncées lors de sa conférence de presse, animée le jeudi 14 novembre 2024 à Libreville.

Les Gabonaises et Gabonais en âge de voter ont rendez-vous avec le référendum ce samedi 16 novembre 2024. Le Oui et le Non vont s'affronter dans les urnes. Beaucoup ont opté d'aller accomplir leur devoir en toute conscience. C'est le cas de l'ancien député du 2ème siège de Tsamba-Magotsi, David Labaye. Il votera Non. "Je vote Non au référendum. J'estime que le projet de Constitution ne garantit pas l'équilibre des pouvoirs. Il mérite d'être sanctionné par un le Non." fait-il savoir clairement.

Il a profité également de cette rencontre avec les hommes et les femmes des médias pour annoncer sa démission du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM). "Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte, de vous annoncer ma démission du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM). Je vais me consacrer à ma vie personnelle,...".

L'ancien député de la 13è législature dit se retirer un tant soit peu à la vie politique et se consacre à sa vie personnelle pour le moment. Un temps de méditation, sans doute pour voir clair .