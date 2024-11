Afrique: La gestion des excréments humains pour une santé saine

« Les toilettes, un espace de paix », c’est la thématique retenue cette année pour la Journée mondiale des toilettes, célébrée chaque 19 novembre.

Aujourd’hui, les toilettes dans le monde entier sont menacées par les inondations, la sécheresse et l’élévation du niveau de la mer, qui peuvent endommager n’importe quelle partie des systèmes d’assainissement. Ces perturbations entraînent la propagation d’eaux usées non traitées, vecteurs de maladies.

Selon les Nations Unies, trois milliards et demi de personnes vivent encore sans accès à des services d’assainissement gérés en toute sécurité, parmi lesquelles 419 millions pratiquent encore la défécation en plein air.

Ainsi, « des toilettes sûres pour tous d’ici à 2030 » figure parmi les objectifs prioritaires de l’organisation pour un développement durable.

Les conflits, les phénomènes climatiques extrêmes et les catastrophes naturelles peuvent détruire, endommager ou perturber les services d’assainissement. Lorsque les systèmes de toilettes ne fonctionnent pas ou s’ils sont inexistants, les excréments non traités se répandent dans l’environnement, provoquant l’apparition de maladies mortelles comme le choléra.

Dans ce contexte, l’ONU invite les gouvernements à veiller à ce que les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement soient résilients, efficaces, accessibles à tous et protégés contre les dommages.

Parmi les mots-clés de cette Journée mondiale des toilettes présentés par les Nations Unies, on retrouve « les toilettes, espace de protection », en ce qu’elles dressent une barrière entre nous et nos déchets.

La même source souligne que l’assainissement est essentiel à la santé publique et à l’hygiène environnementale. En effet, lorsque les systèmes d’assainissement sont insuffisants, endommagés ou hors d’usage, la pollution et certaines maladies mortelles se propagent.

Dans cette perspective, l’organisation caractérise également « les toilettes comme un espace de progrès ». Elles protègent la dignité de chacun et, en particulier, transforment la vie des femmes et des filles. Il est donc essentiel d’investir davantage dans l’assainissement et d’en assurer une meilleure gouvernance pour un monde plus équitable et plus pacifique.

Il convient de rappeler que cette journée a été instaurée en 2001 par l’Organisation mondiale des toilettes, et célébrée officiellement depuis 2013 par les Nations Unies. Elle met en lumière, auprès du grand public, que l’assainissement est un droit fondamental et un enjeu crucial de santé publique.