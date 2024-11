Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la Fondation du Forum MEDays et l’Institut Amadeus organisent du 27 au 30 novembre prochain à Tanger la 16ème édition du Forum international MEDays.

Depuis sa création en 2008, le Forum MEDays s’est imposé comme un instrument de « soft power », reflétant la politique étrangère du Royaume ambitieuse et proactive, symbolisée par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Sa marque, son poids, son influence et son impact se sont renforcés au fil des années, faisant du « Forum du Sud » un carrefour d’échanges informels et significatifs entre acteurs politiques et économiques de haut niveau, consolidant son statut d’événement mondial de premier plan, porteur des aspirations africaines et celles des Suds.

À travers le thème « Souverainetés et Résiliences : Vers un Nouvel Équilibre Mondial », les MEDays 2024 entendent approfondir la conversation continentale et globale au sujet de la consolidation des souverainetés nationales ou régionales (institutionnelle, politique, territoriale, sécuritaire, économique, alimentaire, énergétique, sanitaires, etc.) et la construction d’une résilience partagée, en réponse aux crises mondiales multiples.

Les MEDays 2024 aborderont un large éventail de sujets géostratégiques au cours d’une cinquantaine de sessions programmées, avec une attention toute particulière portée aux défis et opportunités auxquels l’Afrique et les pays du Sud sont confrontés. Les MEDays 2024 seront également marqués par la programmation de la troisième édition du MEDays Investment Summit (MIS), qui se concentrera sur la promotion des investissements en Afrique, renforçant ainsi l’engagement du Forum en faveur d’un développement durable et inclusif.

Pour la première fois, à l’occasion de cette 16ème édition, le Forum MEDays se tiendra dans le Palais des Arts et de la Culture de Tanger (situé Avenue Mohammed VI, Corniche Malabata), délaissant ainsi son traditionnel Village de chapiteaux éphémères au profit de ce nouvel édifice prestigieux et multiusage.

Le Forum MEDays réunira à nouveau plus de 250 intervenants de très haut niveau – Chefs d’État et de Gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales, et personnalités influentes – devant un public de plus de 6000 participants venus de plus de 100 pays.