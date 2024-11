Maroc: MEDays Investments Summit - La résilience urbaine et les smart cities en débat

Tanger — La question de la résilience urbaine et les smart cities a été au centre d'un panel organisé, mercredi à Tanger, dans le cadre de "MEDays Investments Summit".

Les panélistes ont mis, tour à tour, l'accent sur l'importance de développer des solutions à même de faire face aux défis de pollution, de l'eau et de chômage et d'amorcer un développement durable des villes tout en préservant leurs particularités.

Selon eux, les smart cities sont appelées à être plus inclusives à travers notamment des programmes qui luttent contre la cherté de la vie et accordent les opportunités au plus grand nombre de la population y compris celle qui n'est pas très à l'aise avec les nouvelles technologies.

A cet égard, le président de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a souligné que sa région fait face à un triple défis, à savoir la pollution, le stress hydrique et le chômage d'où la mise en place d'un programme de développement régional qui place ces défis au centre de ses préoccupations.

Il a précisé que des investissements colossaux de plus de 11 milliards de dirhams ont été consacrés à la lutte contre le stress hydrique à travers des centres de dessalement et de réutilisation des eaux usées, notant que sur le plan de lutte contre la pollution, le conseil a décidé d'interdire les activités polluantes à l'intérieur de plusieurs villes de la région telles Casablanca et Mohammedia, en privilégiant les activités à haute valeur ajoutée.

S'agissant du transport, la région a opté pour un plan de mobilité urbaine et intercommunale qui a abouti au choix du ferroviaire comme option judicieuse avec le train et le tramway qui sont des moyens propres et très ponctuels.

Pour sa part, Arthur Minsat, Chef de l'Unité Afrique, Europe et Moyen-Orient au sein de l'OCDE a fait remarquer qu'une ville intelligente doit être en mesure d'attirer et de retenir des résidents et des entreprises sans entrainer des effets de congestion au niveau économique et social, mettant l'accent sur la nécessité de parvenir à un équilibre permettant de juguler une croissance urbaine très rapide particulièrement en Afrique tout en capitalisant sur le potentiel économique, social et environnemental.

Les enjeux des villes intelligentes en Afrique sont inédits dans la mesure où on a une conjonction de facteurs d'opportunités et de risques qui sont uniques au monde, a-t-il expliqué, précisant que sur le plan démographique, le continent passera de 1,5 milliards d'habitant à 2,5 milliards à l'horizon 2050, soit 85% de la croissance démographique mondiale, tandis que la transition urbaine dans le continent va passer de 45 à 65% en 2050.

M. Minsat a également fait observer que l'Afrique connait une transition d'un urbanisme tiré par les zones rurales à celui porté par une croissance des grandes agglomérations de plus 10 millions d'habitants, notant que les deux tiers des villes africaines sont exposées à des risques extrêmes de vulnérabilité liés au changement climatique.

De son côté, l'adjoint au maire de Marck (France), Pierre-Henri Dumont a souligné qu'à la base, les smart cities ont été inventées pour faire face aux défis de gestion du déchet, de l'eau et du transport et réduire les inégalités sociales, notant qu'on arrive à un paradoxe avec un effet d'éviction de la population en particulier celle qui est le moins à l'aise avec les nouvelles technologies.

D'après M.Dumont, les smart cities présentent aussi un défi de taille, en l'occurrence le risque sur la préservation des particularités des centres villes qui commencent à se ressembler et la hausse effrénée du cout du loyer qui devient hors porté d'une grande frange de la population.

La 16ème édition du Forum international MEDays se tient du 27 au 30 novembre à Tanger, sous le thème "Souverainetés et Résiliences : Vers un nouvel équilibre mondial".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.