Afrique: Des experts en conclave à Nairobi pour la 4e édition du Harm Reduction Exchange

Ce 27 novembre, Nairobi, la capitale kenyane, accueille le 4e échange annuel sur la réduction des méfaits du tabac. En effet, des experts en la matière et des leaders de l’industrie, des scientifiques et des défenseurs de la réduction des risques avec des parties prenantes des médias se rencontrent afin de discuter sur des stratégies révolutionnaires de réduction des méfaits dans le but de transformer le paysage de la santé publique.

Cet événement offre une plateforme pour explorer les dernières avancées concernant la réduction des méfaits. Dès lors, les experts partagent les meilleures pratiques et entrent en contact avec des personnes qui ont les mêmes objectifs, c’est-à-dire déterminées à améliorer les résultats de santé grâce à la réduction des méfaits.

A noter que la 3éme édition avait été tenue le 19 octobre 2023 à Nairobi sous le thème « Amplifier la voix du plaidoyer en faveur de la réduction des risques en Afrique ». Cette édition avait porté l’accent sur le rôle essentiel des médias dans l’accélération des progrès vers l’adoption complète des stratégies de réduction des risques dans tous les domaines de la santé à travers le continent.

Pour l’édition de cette année, elle s’articule autour du thème « Favoriser l’innovation dans la réduction des méfaits grâce à une réglementation et à l’élaboration de politiques fondées sur la science ». Elle promet d’être un partage d’expérience dynamique avec experts et scientifiques en faveur de la santé publique.

A cet égard, des tables rondes et des discussions ouvertes sont prévues sur la réduction des méfaits et des principaux alternatifs qui existent pour faire face aux nombreux défis du tabagisme et des produits similaires nocifs à la santé.

Pour rappel, la réduction des risques fait référence aux politiques, programmes et pratiques conçus pour minimiser les impacts sanitaires, sociaux et juridiques négatifs associés à divers comportements humains utilisant des produits nocifs.

Elle est également utilisée pour réduire les conséquences négatives de la consommation de drogues et d’autres éléments, en reconnaissant que ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter peuvent toujours apporter des changements positifs pour se protéger et protéger les autres.