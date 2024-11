Maroc: MEDays 2024 : « Souverainetés et Résiliences » au cœur des discussions mondiales à Tanger

La 16ᵉ édition du Forum International MEDays se tient du 27 au 30 novembre 2024 à Tanger, sous le thème « Souverainetés et Résiliences : Vers un nouvel équilibre mondial ». Organisé par l'Institut Amadeus et placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement constitue une plateforme majeure de réflexion sur les grands défis mondiaux.

Le forum réunit plus de 250 intervenants de haut niveau, parmi lesquels des chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, des lauréats de prix Nobel, des dirigeants de grandes entreprises internationales et d’autres personnalités influentes.

Cette édition rassemble également des leaders politiques et économiques venus des quatre coins du monde, avec une attention particulière portée aux préoccupations de l’Afrique et des pays du Sud. Au total, plus de 6 000 participants originaires de plus de 100 pays sont attendus.

De nombreuses thématiques sont abordées au cours de ce MEDays 2024, telles que l’économie, l’agriculture, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), la promotion de la jeunesse, la santé, le développement durable, la migration, entre autres.

Au-delà de l'esprit de retrouvailles qui reflète une dimension familiale au sein de la communauté africaine, cet événement est une opportunité stratégique que Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’Institut Amadeus mettent à la disposition des décideurs pour façonner les politiques futures et renforcer la coopération internationale.