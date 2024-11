Maroc: La souveraineté et la résilience renferment la volonté des peuples à rester maîtres de leur destin (président Amadeus)

Tanger — La souveraineté et la résilience sont des mots en apparence simples à appréhender mais qui renferment en réalité la volonté des peuples à rester maîtres de leur destin, à se redresser et à avancer malgré les vents contraires, a affirmé, mercredi à Tanger, le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri.

La souveraineté, ce n'est pas seulement une question de frontières. C'est la capacité, pour chaque nation, de décider par elle-même, de choisir ses alliances, de bâtir son avenir sans dépendre de la volonté d'autrui, a souligné M. Fassi Fihri à l'ouverture de la 16è édition du Forum international MEDays.

Et de poursuivre que la souveraineté constitue l'âme de chaque Nation qui réclame le respect de ses spécificités et de sa propre trajectoire, par définition unique, loin des figures imposées ou des préceptes dictés, relevant que quant à la résilience, elle est le courage de se redresser, de se réinventer, de trouver dans les épreuves le terreau de la renaissance. Il s'agit en somme de transfigurer les crises pour identifier les opportunités.

A cet égard, M. Fassi Fihri a indiqué qu'à la faveur de l'impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a su transformer son Sahara en un pilier stratégique, non seulement sur le plan diplomatique, mais également en matière de développement régional et continental intégré.

En effet, les Provinces du Sud sont aujourd'hui un hub en pleine transformation, grâce à une Vision Royale ambitieuse et multidimensionnelle, a-t-il soutenu, notant que les investissements massifs dans les infrastructures, comme le port de Dakhla Atlantique, les zones franches, ainsi que les projets sociaux et culturels, sont autant de preuves tangibles d'une dynamique inclusive et proactive, tournée vers l'avenir.

Selon lui, le Sahara marocain est aujourd'hui un espace d'avenir, non seulement pour le Maroc, mais pour tout le continent africain, relevant qu'il est une passerelle entre l'Afrique et l'Europe, entre le Sahel et l'Atlantique, un levier de coopération Sud-Sud qui incarne la Vision Royale d'une Afrique intégrée et souveraine.

"C'est dans cet esprit que le Maroc continue de s'affirmer comme un acteur central des enjeux africains et atlantiques, tout en contribuant à la consolidation de la paix et du développement régional", a-t-il dit.

Evoquant MEDays, il a fait savoir que le Forum est bien plus qu'un rendez-vous annuel. Il est le creuset des idées, l'épicentre d'une ambition qui place le Sud au coeur des décisions mondiales, exprimant sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son soutien inestimable depuis les débuts de ce Forum.

Grâce au Haut Patronage Royal constant, le Forum MEDays demeure ce bastion de réflexion et d'action, cette voix du Sud qui s'adresse au monde avec assurance et ambition, s'est-il félicité.

Ce Forum, qui se tient du 27 au 30 novembre, réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.