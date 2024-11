Namibie: Vote pour élire le président et renouveler le parlement

Windhoek — En Namibie, les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui, 27 novembre, pour élire un nouveau président et renouveler le Parlement.

Le grand favori pour la plus haute fonction de l'État est le vice-président sortant, Ntumbo Nandi-Ndaitwah, nommé par le président Hage Geingob, décédé subitement en février dernier.

Nandi-Ndaitwah a rejoint le parti au pouvoir au début des années 1970, le mouvement de libération historique qui a lutté pour l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Afrique du Sud, la South West Africa People's Organisation (SWAPO). Un parti qui dirige le pays depuis l'indépendance en 1990, mais qui semble aujourd'hui avoir perdu une partie importante de son électorat. Lors des dernières élections de 2019, le candidat de la SWAPO, Hage Geingob, avait obtenu 56,3 % des voix, en net recul par rapport au scrutin de 2014 où il l'avait emporté avec 86,7 % des voix.

Le déclin du soutien est lié à la forte inégalité économique et sociale, la plus importante de la région, inférieure à celle de l'Afrique du Sud. Malgré l'abondance de ses ressources naturelles, la Namibie connaît un taux élevé de pauvreté (17% de la population doit survivre avec moins de 2 USD par jour) et de chômage (19% de la population active), qui touche principalement les jeunes. Et ce sont justement ces derniers qui ont tourné le dos à la SWAPO en orientant leur vote vers l'un des vingt partis d'opposition qui ont présenté des listes pour les élections législatives (alors que seuls 15 partis ont présenté leur propre candidat à la tête de l'Etat).

Outre le Mouvement démocratique populaire (PDM), né en 2017 de la préexistante Democratic Turnhall Alliance, adversaire historique de la SWAPO (qui a obtenu 16 sièges au Parlement lors des dernières élections), les autres grands partis d'opposition ont été fondés par des personnalités issues de la SWAPO.

Il s'agit du Mouvement des sans-terre (LPM), fondé en 2017 par Bernadus Swartbooi, qui place la réforme agraire au centre de son programme, et des Patriotes indépendants pour le changement (IPC), fondé en 2020 par Panduleni Itula, qui lors de l'élection présidentielle de 2019 s'était présenté comme candidat indépendant, arrivant en deuxième position avec 29,4% des voix. Enfin, la formation de gauche Mouvement de repositionnement affirmatif (AR), qui, comme le Mouvement des sans-terre, place la réforme agraire et l'accès aux terres arables au centre de son programme, dans un pays où 70 % de celles-ci sont aux mains de la minorité blanche (6 % de la population).

En prévision des élections de novembre, les évêques namibiens ont publié en mai une lettre pastorale dans laquelle ils invitent les fidèles à voter. « Les élections dans les démocraties constitutionnelles et multipartites comme la Namibie offrent aux citoyens la possibilité d'élire librement et démocratiquement leurs représentants qui, selon la Constitution de la République de Namibie, « doivent se considérer comme les serviteurs du peuple namibien et s'abstenir de toute conduite visant à s'enrichir ou à s'aliéner du peuple », avaient rappelé les évêques.

Ils ont appelé les dirigeants politiques à relever les défis urgents du pays, tels que le chômage, la pauvreté, la violence sexiste et la corruption, en soulignant que leurs campagnes électorales devraient présenter des stratégies concrètes pour améliorer les conditions de vie et promouvoir le bien commun.