Afrique: MEDays 2024 - L'Afrique émergente, un continent aux multiples opportunités

Le rideau s’est levé sur la première journée du Forum MEDays 2024 à Tanger, marquée par des échanges riches et inspirants à travers plusieurs panels, dont celui consacré à la thématique : « Afrique émergente : une nouvelle ère d’opportunités et de croissance ». Cette session a rassemblé des panélistes d’horizons divers, tous porteurs d’une expertise et d’une vision sur le potentiel du continent.

Parmi les intervenants figuraient M. Arkebe Oqubay, ministre principal et conseiller spécial du Premier ministre éthiopien, M. Adam Elhiraika, économiste réputé, M. Mossadeck Bally, président et fondateur du groupe Azalaï Hotels, le Sénégalais Dr Alioune Sall, fondateur et directeur exécutif de l'African Futures Institute, M. António Henriques Silva, fondateur du groupe TOPSON SA, et M. Ahmed Zakaria, sénateur de la République d’Égypte.

Ces six experts ont offert des analyses pertinentes et complémentaires sur les nouvelles dynamiques économiques, les opportunités inédites et les perspectives prometteuses de croissance qui s’ouvrent aujourd’hui à l’Afrique.

Entre défis globaux et ambitions locales, cette discussion a souligné l’urgence pour les acteurs africains de capitaliser sur leurs ressources, d’approfondir la coopération régionale et de se positionner comme un pilier incontournable du nouvel ordre mondial en construction.

Selon l’économiste M. Adam Elhiraika, la croissance de l’Afrique varie d’une région à l’autre : de l’Est au Nord, du Sud à l’Ouest, ou encore au Centre. « Ce que le continent a manqué, c’est le développement de son capital humain, un investissement qui n’a pas été pris en compte avec suffisamment de rigueur » déclare t’il. Il poursuit en préconisant un développement du capital humain basé sur la planification et l’innovation technologique.

Il a été important pour la modératrice de ce panel, Mme Siham Arbib, de préciser que « même si le continent ne s’en sort pas totalement, certains pays se distinguent dans certains domaines. C’est le cas de l’Éthiopie, du Rwanda, du Maroc et du Nigéria, qui affichent des performances remarquables attirant des investissements étrangers. Il faut dire que leurs économies favorisent la création de nouvelles entreprises ».

M. Arkebe Oqubay et M. António Henriques Silva ont insisté sur le rôle promotionnel de l’agriculture, un secteur clé pour le développement de l’Afrique. Selon eux, l’agriculture représente une nouvelle ère d’opportunités pour le continent. Ils ont précisé que si l’agriculture du continent est mieux développée, l’Afrique pourrait prétendre à une croissance économique sur l’ensemble de son territoire.

Le Dr Alioune Sall a souligné qu'il est difficile de parler de l’Afrique comme d’une entité homogène. Il précise qu’ il existe une hétérogénéité africaine qu’il ne faut jamais perdre de vue lorsqu’on évoque le continent. Il a ajouté que les moyens sont encore insuffisants, bien que les statisticiens y aient recours.

À l’en croire, bien que l’Afrique aspire à l’émergence, ce besoin de développement ne doit pas nous faire oublier les conflits du passé, qui peuvent pousser chaque Africain à donner le meilleur de lui-même.

D’après le sénateur Ahmed Zakaria, et l’investisseur M.Bally, l’investissement peut stimuler l’économie locale. Le fondateur M. Mossadeck Bally, a insisté sur le fait que le continent doit changer de paradigme.

Selon lui, l’Afrique est actuellement l’épicentre des guerres et des coups d'État, et le regard porté sur le continent doit d’abord changer pour les Africains eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas, ceux qui y vivent, et ceux qui nous regardent de loin.

« Je suis avant tout un investisseur, et nombreux sont ceux qui me demandent pourquoi je n’investis par ailleurs qu’en Afrique. Je leur réponds qu’il y a trop de place pour investir en Afrique, et je veux y rester », a-t-il déclaré.

Ce sont autant de réflexions qui ont animé ce panel. Nonobstant le discours de chaque panéliste, ils ont eu l'occasion de s’adresser à la jeunesse présente, venue de divers horizons, pour participer à cette 16e édition des MEDays.