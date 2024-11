Afrique: Le Grand Prix MEDays 2024 attribué aux premiers ministres de la Dominique, de Grenade et de Sainte-Lucie

communiqué de presse

Lors de la cérémonie de clôture de la 16eme édition du Forum International MEDays, organisée du 27 au 30 novembre 2024 à Tanger, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, l’Institut Amadeus a attribué le prestigieux Grand Prix MEDays 2024 à trois éminents dirigeants des Caraïbes :

• Son Excellence M. Dickon Mitchell, Premier Ministre de Grenade

• Son Excellence M. Roosevelt Skerrit, Premier Ministre du Commonwealth de la Dominique

• Son Excellence M. Philip J. Pierre, Premier Ministre de Sainte-Lucie

Cette distinction, exceptionnellement remise à trois personnalités, met en lumière les relations multidimensionnelles de coopération qui unissent le Royaume du Maroc et les nations des Caraïbes, en parfaite cohérence avec la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en matière de coopération Sud-Sud.

Le Grand Prix MEDays 2024 honore le leadership de ces trois chefs de gouvernement, notamment dans le domaine du développement socio-économique de leurs pays respectifs et au service de la prospérité régionale.

Par ailleurs, cette distinction témoigne de la reconnaissance de l’Institut Amadeus et de la Fondation du Forum MEDays pour leur soutien ferme et constant à la marocanité du Sahara, ainsi qu’à l’initiative marocaine d’autonomie, reconnue comme la seule solution crédible, réaliste et durable à ce différend régional artificiel.

L’engagement des États des Caraïbes aux côtés du Maroc est le reflet d’un partenariat stratégique agissant et solidaire, basés sur des valeurs communes, une vision partagée et des liens multidimensionnels étroits. Ce partenariat stratégique est illustré par une coopération accrue dans les domaines politique, économique, culturel et diplomatique.

En remettant ce Grand Prix, l’Institut Amadeus et la Fondation du Forum MEDays réaffirment leur attachement à promouvoir les principes de dialogue, de partenariat et de développement durable portés par le Forum MEDays, dit le « Forum du Sud », tout en célébrant les acteurs qui incarnent ces valeurs à travers le monde.

Enfin, la distinction attribuée à ces trois leaders des Caraïbes est un rappel du rôle central du Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, comme pont entre l’Afrique, le monde arabe, et les pays des Caraïbes, renforçant ainsi les bases d’une coopération Sud-Sud solide et fructueuse.