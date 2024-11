Afrique: Innovation, coopération et infrastructures - Repenser les chaînes d'approvisionnement pour un continent intégré

Lors du Forum MEDays 2024, organisé au Palais des Arts et de la Culture à Tanger, un panel intitulé « Créer des chaînes de valeur et d’approvisionnement résilientes : leçons tirées des perturbations mondiales », a été animé par M. Amine Laghidi.

Cette session a exploré les défis majeurs auxquels font face les économies africaines suite aux crises mondiales récentes, notamment la pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques et les changements climatiques. Les discussions ont réuni des experts, des décideurs et des acteurs influents pour proposer des solutions concrètes.

Diversification et renforcement des chaînes régionales

Les débats ont souligné l’importance de diversifier les sources d’approvisionnement afin de réduire les risques liés à une dépendance excessive et de renforcer la résilience économique.

L’intégration des nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et la blockchain, a été identifiée comme un levier essentiel pour améliorer la traçabilité et la gestion des chaînes logistiques. Par ailleurs, des partenariats régionaux transparents et solides ont été jugés nécessaires pour garantir une meilleure coordination entre les pays africains.

En présence de représentants de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des intervenants comme H.E. M. Arkebe Oqubay, Mme Olufunmi Adepoju, Mme Oluwatosin Ojo, Dr Kaouthar Lbiati et M. Koray Erdemli ont partagé leurs perspectives et recommandations.

Mme Oluwatosin Ojo a mis en avant l’importance d’un accord de libre-échange intra-africain pour transformer les dynamiques économiques du continent. Elle a également souligné l’urgence de moderniser les infrastructures pour répondre aux besoins croissants des économies africaines.

Pour appuyer cette idée, M. Amine Laghidi a rappelé une célèbre citation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en précisant : « L’Afrique doit faire confiance à l’Afrique. »

Selon lui, ce message met en lumière l’importance de projets communs et visibles, moteurs d’une prospérité mutuelle et durable. Il a également salué les efforts constants de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, pour soutenir l’organisation de cet événement stratégique et promouvoir le développement du continent africain.

Dr Kaouthar Lbiati a évoqué la transition vers une nouvelle ère axée sur la bioéconomie, où la bio-manufacture jouera un rôle clé. Au regard de ses explications, cette approche représente une opportunité pour l’Afrique de valoriser ses ressources naturelles tout en répondant aux défis économiques et environnementaux.

Selon M. Koray Erdemli et M. Arkebe Oqubay, le continent, avec sa population en forte croissance et son urbanisation rapide, est un véritable moteur démographique. Bien que la performance économique du continent soit honorable par rapport aux 50 dernières années avec un taux de croissance moyen de 3,5 %, supérieur à la moyenne mondiale de 3,1 %, il est essentiel de viser plus haut, ont-ils soutenu.

« Pour atteindre le niveau de développement de l’Asie de l’Est ou de la Chine, une croissance soutenue de 8 à 9 % sur 30 à 40 ans est nécessaire », a précisé M. Arkebe Oqubay.

Une plateforme stratégique pour des solutions adaptées

Le Forum MEDays, une initiative de l’Institut Amadeus, constitue une plateforme incontournable pour débattre des enjeux stratégiques mondiaux. Cette 16e édition s’est attachée à promouvoir des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques des pays du Sud, tout en favorisant un dialogue constructif à l’échelle internationale.

En conclusion, l’événement a mis en évidence trois piliers essentiels pour l’avenir des chaînes d’approvisionnement africaines : l’innovation technologique, la coopération régionale et des infrastructures modernes, selon M. Amine Laghidi.

Par ailleurs, M. Laghidi, également expert international en diplomatie et souveraineté, dirigeant et membre du conseil d’administration de structures internationales, a souligné l’importance de continuer à bâtir des initiatives africaines fortes et autonomes.