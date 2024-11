Afrique: MEDays 2024 - Les ressources humaines, levier majeur pour le développement de l'Afrique (ministres)

Tanger — Des ministres africains ont souligné, jeudi à Tanger, le rôle des ressources humaines dans le développement du continent, appelant à la mise en place des politiques publiques à même d'inciter la diaspora africaine à revenir pour apporter sa pierre à l'édifice de l'émancipation de l'Afrique.

S'exprimant lors de la session plénière intitulée "La Renaissance de l'Afrique : Renforcer la souveraineté, la sécurité, la gouvernance et la résilience économique", organisée dans le cadre du Forum MEDays, le premier ministre de la République de Sao Tomé-et-Principe, Patrice Trovoada, a souligné l'importance d'une coopération africaine réelle pour assurer un développement continental, rappelant que l'Afrique dispose de vastes ressources naturelles et d'une population jeune, atouts essentiels pour soutenir ce développement.

De son côté, le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara a insisté sur la priorité à accorder aux ressources humaines du continent, à travers des politiques publiques favorisant leur formation et bien-être, appelant les pays africains à créer des conditions propices pour inciter la diaspora, jeune et compétente, à revenir et à contribuer au développement économique et social de l'Afrique.

Pour sa part, la Directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Diene Keita, a mis en avant l'importance de la jeunesse, qu'elle considère comme la catégorie sociale la plus déterminante, plaidant pour des politiques publiques et des mécanismes financiers adaptés, en mesure d'accompagner les jeunes et de valoriser leurs compétences grâce à des formations qui leur permettront de participer activement à la vie de leurs pays.

Le ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche de Djibouti, Nabil Mohamed Ahmed, a quant à lui, axé son intervention sur l'éducation supérieure, en particulier sur les sciences et technologies, comme levier majeur pour l'innovation locale et le développement des compétences africaines, soulignant également la nécessité d'une coopération renforcée en matière de recherche scientifique pour favoriser une innovation partagée et bénéfique à l'ensemble du continent.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum MEDays, qui se poursuit jusqu'au 30 courant, réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.