Africa Investment Forum 2024 - transformer le potentiel du continent en opportunités bancables

L'Africa Investment Forum 2024 a donné le coup d'envoi de ses Market Days à Rabat, au Maroc, où des leaders de tous horizons ont souligné la bancabilité du continent et son degré de préparation à l'investissement.

Dans son allocution de bienvenue, la ministre marocaine de l'Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, a déclaré devant plus de 1 000 participants que la session de cette année était un moment crucial pour la création d'une Afrique prospère : « L'essor tant attendu de notre continent repose sur l'obtention de financements et nous devons agir collectivement pour y parvenir. »

« Je suis profondément convaincue que l'Africa Investment Forum 2024 sera une occasion privilégiée d'enrichir notre réflexion commune, d'explorer des solutions innovantes aux défis persistants, tout en renforçant des partenariats solides pour faire de nos aspirations une réalité », a-t-elle souligné.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, qui préside l'Africa Investment Forum, a déclaré que des capitaux importants doivent être déployés pour saisir les opportunités. « Je suis pleinement convaincu que le développement accéléré de l'Afrique nécessite une plus grande mobilisation des capitaux privés. »

Sous le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure », l'événement des Market Days de cette année rassemble plus de 500 chefs d'entreprise et PME pour mettre en lumière le potentiel d'investissement de l'Afrique. Avec 39 % de la population mondiale âgée de moins de 20 ans et un marché de 2,5 milliards de consommateurs d'ici 2050, le continent est la destination privilégiée des investissements présents et futurs.

M. Adesina a annoncé que des transactions de 15 milliards de dollars ont déjà été initiées cette année, avec 41 boardrooms prêtes pour poursuivre les discussions sur diverses opportunités d'investissement en Afrique. Ces projets couvrent les secteurs de l'exploitation minière, de l'eau et de l'assainissement, de l'alimentation et de l'agriculture, des énergies renouvelables, des transports et des infrastructures portuaires.

« Le thème de cet Africa Investment Forum est le changement d'échelle par effet de levier. Il s'agit de savoir comment faire bouger les choses à grande échelle pour l'Afrique, a plaidé M. Adesina. L'Afrique n'a pas le temps pour des investissements à la Mickey Mouse, nous avons besoin d'investissements à grande échelle. Nous devons faire en sorte que les capitaux soient déployés pour saisir les opportunités en Afrique. À l'Africa Investment Forum, c'est le principe directeur qui nous a réunis en tant que membres fondateurs. »

Le forum est une initiative de neuf institutions de financement du développement : la Banque africaine de développement, Africa50, Afreximbank, la Banque de développement de l'Afrique australe, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement, la Banque de commerce et de développement, l'Africa Finance Corporation et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

Le corridor de Lobito en Angola illustre parfaitement l'esprit de de collaboration entre les partenaires fondateurs de l'Africa Investment Forum. Ce projet d'infrastructure de 10 milliards de dollars englobe des projets ferroviaires, routiers, de ponts, de télécommunications, d'énergie et d'agro-industrie. Parmi les partenaires clés du projet figurent la Banque africaine de développement, qui a engagé environ 500 millions de dollars, l'Africa Finance Corporation, qui agit en tant que promoteur principal du projet, et la Banque de développement de l'Afrique australe, qui pilote la première phase du projet. Le corridor générera des milliers d'emplois et facilitera l'intégration régionale en Angola, en République démocratique du Congo et en Zambie. Les États-Unis et la Commission européenne font partie des partenaires internationaux qui ont signé un protocole d'accord en octobre 2023 pour mobiliser des ressources en faveur du corridor de Lobito.

Soulignant le potentiel de l'Afrique en matière de minéraux, il a noté que le continent possède 90 % du platine, 95 % du chrome et les deux tiers du cobalt mondial.

« Avec 30 % du lithium mondial, l'Afrique est un acteur clé du marché des véhicules électriques. Ce marché de 7 000 milliards de dollars atteindra 59 000 milliards de dollars d'ici 2050. Grâce à des investissements stratégiques, l'Afrique peut devenir un grand pôle énergétique pour le monde », a-t-il fait valoir.

Citant une enquête menée auprès des gestionnaires d'actifs, M. Adesina a révélé que 85 % d'entre eux prévoient d'augmenter leur allocation de capitaux privés à l'Afrique, tandis que 52 % une attractivité accrue des capitaux privés en Afrique au cours des cinq prochaines années.

« Notre mission se concentre sur un triple mandat : faire progresser les projets à fort impact vers leur bancabilité, lever des capitaux et accélérer la conclusion des transactions. En mettant l'accent sur la facilitation des investissements en Afrique, l'Africa Investment Forum est devenu la première plateforme d'investissement pour l'Afrique », s'est félicité M. Adesina.

Depuis sa création en 2018, l'Africa Investment Forum a généré 180 milliards de dollars en intérêt d'investissement et conclu des transactions d'une valeur de 30 milliards de dollars.

Lors d'une table ronde, les représentants des partenaires fondateurs ont présenté des exempels concrets de projets menés par leurs institutions respectives en partenariat avec le secteur privé et des gouvernements.

Le cri de ralliement lancé par M. Adesina résonnera pendant toute la durée de ces Market Days de trois jours, sont en cours à Rabat, de résonne :

« L'Afrique est bancable -- que les transactions démarrent ! »